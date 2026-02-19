Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výbuch plynu v bani si vyžiadal najmenej 38 obetí a 27 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Podľa jedného z baníkov, ktorý pracoval v neďalekej šachte, výbuch nastal medzi 7.30 h a 8.00 h ráno miestneho času.

Abuja 18. februára (TASR) - Pri výbuchu plynu v bani na ťažbu olova v štáte Plateau v strednej Nigérii zahynulo najmenej 38 baníkov, uviedli miestne zdroje pre agentúru AFP. Ďalších 27 pracovníkov utrpelo zranenia, píše TASR.

K výbuchu plynu došlo v bani Kampanin Zurak, uviedol tamojší predstaviteľ. „Je pravda, že doteraz bolo potvrdených 38 mŕtvych a približne 27 ďalších previezli do nemocnice,“ povedal.

Táto západoafrická krajina zažila v minulosti podobné smrteľné banské nešťastia. Najmenej 18 ľudí zahynulo v štáte Zamfara na severozápade krajiny, keď počas silných dažďov v septembri došlo k zrúteniu bane na ťažbu zlata.
