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Výbuch počas zásahu proti gangom: Dvaja vojaci prišli o život
Ide o prvé známe obete intervencie Salvádoru na Haiti.
Autor TASR
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Port-au-Prince 20. novembra (TASR) - Dvaja salvádorskí vojaci zahynuli a dvaja sú zranení po výbuchu počas nasadenia na Haiti. Oznámila to v piatok salvádorská armáda, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Podrobnosti o výbuchu ani o type výbušnín, s ktorými vojaci zaobchádzali nie sú známe. Hovorca salvádorskej vlády uviedol, že v súčasnosti o incidente nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti.
Ide o prvé známe obete intervencie Salvádoru na Haiti. Salvádorský prezident Nayib Bukele tam vyslal vyše 2000 vojakov v reakcii na únos štyroch salvádorských príslušníkov medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN.
Bukele od začiatku nasadenia zdieľal niekoľko videí z útokov na domy vodcov gangov. Na podporu jeho krokov sa na demonštráciách zúčastnili tisíce Haiťanov.
Podrobnosti o výbuchu ani o type výbušnín, s ktorými vojaci zaobchádzali nie sú známe. Hovorca salvádorskej vlády uviedol, že v súčasnosti o incidente nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti.
Ide o prvé známe obete intervencie Salvádoru na Haiti. Salvádorský prezident Nayib Bukele tam vyslal vyše 2000 vojakov v reakcii na únos štyroch salvádorských príslušníkov medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN.
Bukele od začiatku nasadenia zdieľal niekoľko videí z útokov na domy vodcov gangov. Na podporu jeho krokov sa na demonštráciách zúčastnili tisíce Haiťanov.