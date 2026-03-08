Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Zahraničie

VÝBUCH PRED AMBASÁDOU USA: Na mieste zasahuje veľký počet policajtov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K explózii došlo okolo 1:00, uviedla osloská polícia vo vyhlásení s tým, že príčinu výbuchu nepozná.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oslo 8. marca (TASR) - Nórska polícia v nedeľu informovala o výbuchu pred americkým veľvyslanectvom v hlavnom meste Oslo. Incident sa zaobišiel bez obetí či zranených, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

K explózii došlo okolo 1:00, uviedla osloská polícia vo vyhlásení s tým, že príčinu výbuchu nepozná.

Verejnoprávna televízia NRK citovala veliteľa policajnej akcie Michaela Dellemyra, ktorý uviedol, že výbuch zasiahol vchod do konzulárneho oddelenia veľvyslanectva.

„Okolo 1:00 v noci sme dostali niekoľko hlásení o explózii. Krátko nato sme dorazili na miesto a potvrdili, že došlo k výbuchu, ktorý zasiahol americké veľvyslanectvo,“ povedal pre NRK s tým, že vzniknutá škoda je minimálna.

„Nebudeme sa vyjadrovať k ničomu, čo sa týka druhu poškodenia, toho, čo vybuchlo, a podobných detailov, okrem toho, že došlo k výbuchu, pretože vyšetrovanie je ešte v počiatočnom štádiu“, povedal.

Polícia vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovatelia sú v kontakte s veľvyslanectvom ohľadom incidentu a na mieste je nasadený veľký počet policajtov. Neuviedli však, či incident pred veľvyslanectvom v Osle súvisí s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť