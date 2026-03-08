< sekcia Zahraničie
VÝBUCH PRED AMBASÁDOU USA: Na mieste zasahuje veľký počet policajtov
K explózii došlo okolo 1:00, uviedla osloská polícia vo vyhlásení s tým, že príčinu výbuchu nepozná.
Autor TASR
Oslo 8. marca (TASR) - Nórska polícia v nedeľu informovala o výbuchu pred americkým veľvyslanectvom v hlavnom meste Oslo. Incident sa zaobišiel bez obetí či zranených, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Verejnoprávna televízia NRK citovala veliteľa policajnej akcie Michaela Dellemyra, ktorý uviedol, že výbuch zasiahol vchod do konzulárneho oddelenia veľvyslanectva.
„Okolo 1:00 v noci sme dostali niekoľko hlásení o explózii. Krátko nato sme dorazili na miesto a potvrdili, že došlo k výbuchu, ktorý zasiahol americké veľvyslanectvo,“ povedal pre NRK s tým, že vzniknutá škoda je minimálna.
„Nebudeme sa vyjadrovať k ničomu, čo sa týka druhu poškodenia, toho, čo vybuchlo, a podobných detailov, okrem toho, že došlo k výbuchu, pretože vyšetrovanie je ešte v počiatočnom štádiu“, povedal.
Polícia vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovatelia sú v kontakte s veľvyslanectvom ohľadom incidentu a na mieste je nasadený veľký počet policajtov. Neuviedli však, či incident pred veľvyslanectvom v Osle súvisí s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe.
