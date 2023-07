Výbuch pred šiitským sviatkom ašúra v Sýrii si vyžiadal niekoľko obetí

Damask 28. júla (TASR) - Výbuch bombovej nálože nastraženej neďaleko najnavštevovanejšieho šiitského pútnického miesta v Sýrii si vo štvrtok vyžiadal najmenej šesť obetí na životoch a asi dve desiatky zranených.



Podľa správy agentúry AFP k explózii došlo neďaleko šiitmi uctievaného mauzólea na juhu metropolitnej oblasti Damasku a krátko pred každoročným slávením sviatku ašúra, ktorým si šiiti pripomínajú smrť imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii podľa agentúry AP spresnilo, že medzi obeťami bola aj jedna žena a zranenia utrpeli jej tri deti.



Očití svedkovia uviedli, že k výbuchu došlo v blízkosti budovy bezpečnostných zložiek vzdialenej asi 600 metrov od mauzólea, v ktorom je pochovaná Zajnab - vnučka proroka Mohameda a dcéra imáma Alího, zakladateľskej osobnosti šiitského islamu.



Podľa agentúry AP výbuch nastal blízko postu iránskych milícií, ktoré sú popri Rusku kľúčovým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne.



Ministerstvo vnútra v súvislosti s výbuchom a jeho následkami deklarovalo, že šlo o "teroristický bombový útok", ktorý bol spáchaný pomocou výbušniny nastraženej v taxíku.



Sýrske úrady v súvislosti so sviatkom ašúra a jeho desaťdňovým slávením sprísnili bezpečnostné opatrenia v okolí mauzólea. Šiitské svätyne sú totiž častým terčom útokov sunnitských moslimských extrémistov zo skupiny Islamský štát (IS) nielen v Sýrii, ale aj v susednom Iraku.



Mauzóleum bolo počas občianskej vojny v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, zasiahnuté niekoľkými bombovými útokmi. Odvtedy komplex mešity s tyrkysovým keramickými mozaikovým obkladom a zlatou kupolou v iránskom štýle chránia šiitskí militanti, väčšinou Libanončania a Iračania, ako aj armáda.



Sviatok ašúra si pripomínajú aj veriaci v prevažne šiitskom Iráne, Iraku, Libanone, Afganistane a ďalších krajinách sveta.



Ašúra tradične vrcholí v irackom pútnickom meste Karbalá masovým sebabičovaním či rituálmi, keď si pútnici oblečení v čiernom na znamenie smútku spôsobujú mečmi krvavé rany na hlave.