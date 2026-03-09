< sekcia Zahraničie
VÝBUCH PRED SYNAGÓGOU: V belgickom meste zasahuje aj federálna polícia
Výbuch tiež vyrazil okná na okolitých budovách.
Autor TASR
Brusel 9. marca (TASR) - Výbuch v belgickom meste Liege v pondelok poškodil tamojšiu synagógu, oznámila miestna polícia. Príčina výbuchu dosiaľ nie je známa, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
K výbuchu došlo nadránom približne o 4.00 h SEČ pred synagógou. Podľa hovorcu polície neboli hlásené žiadne zranenia, „len materiálne škody“. Výbuch tiež vyrazil okná na okolitých budovách.
Televízia RTBF informovala, že ulicu, na ktorej sa nachádza synagóga, uzavreli a na miesto incidentu má doraziť aj federálna polícia.
Synagógu v Liege postavili v roku 1899 a podľa jej internetovej stránky slúži aj ako múzeum histórie tamojšej židovskej komunity.
❗️ [ BELGIQUE ]— Little Think Tank (@L_ThinkTank) March 9, 2026
Une explosion d’origine criminelle s’est produite dans la nuit devant une synagogue à Liège, provoquant des dégâts matériels mais aucun blessé.
Un périmètre de sécurité a été établi. Le bourgmestre de la ville dénonce un acte antisémite. pic.twitter.com/AnlcK1zXS8