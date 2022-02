Výbuch pri afganskej mešite si vyžiadal jednu obeť a sedem zranených

Kábul 11. februára (TASR) - Najmenej jednu obeť si vyžiadala piatková explózia pri vstupe do mešity na severe Afganistanu. Zranenia utrpelo ďalších sedem ľudí, uviedli predstavitelia hnutia Taliban. Informovala o tom agentúra AP.



K explózii došlo pri mešite v afganskej provincii Bádghís v čase, keď sa v nej na piatkové modlitby zhromaždili desiatky ľudí. Podľa tamojších predstaviteľov príčina explózie nebola bezprostredne známa a v prípade prebieha vyšetrovanie.



Zranených previezli do provinčnej nemocnice a miesto výbuchu zabezpečovali bojovníci hnutia Taliban, uviedli tamojší predstavitelia.



Agentúra TASS informovala až o ôsmich obetiach a 20 zranených, pričom uviedla, že k výbuchu došlo v meste Kalaenau.



K zodpovednosti za útok sa doposiaľ nik neprihlásil, píše AP. V minulosti sa k podobným výbuchom prihlasovala miestna odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS).