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Výbuch pri škole zabil desať žiakov, zranených je 110 ľudí
Podľa predstaviteľa provincie došlo k výbuchu neďaleko školy počas prípravy výbušnín určených na banskú činnosť a odstrel hornín.
Autor TASR
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Kábul 28. novembra (TASR) - Najmenej desať žiakov v sobotu zahynulo pri výbuchu v blízkosti školy na severovýchode Afganistanu. Podľa hovorcu ministerstva vnútra je zranených 110 osôb, väčšinou detí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Predbežné vyšetrovanie podľa orgánov naznačuje, že k výbuchu došlo v sklade výbušnín pariacom banskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v blízkosti školy v Asadabade, hlavnom meste provincie Kúnar.
Zástupca hovorcu afganského vládnuceho hnutia Taliban Hamdulláh Fitrat tvrdí, že z počiatočných skúmaní vychádza, že tento výbuch nastal v dôsledku „nedbanlivosti a neopatrnosti“ v sklade.
Podľa predstaviteľa provincie došlo k výbuchu neďaleko školy počas prípravy výbušnín určených na banskú činnosť a odstrel hornín.
Predtým informoval, že do miestnej nemocnice priviezli sedem tiel. Hovorca ministerstva vnútra neskôr oznámil, že výbuch zabil desať žiakov. Provinční predstavitelia tvrdia, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť.
Zamestnanec tejto školy pre AFP povedal, že po výbuchu nastala v škole panika. Školáci podľa neho kričali a ľudia sa rozutekali na všetky strany. Otec jedného zraneného žiaka uviedol, že jeho syn a synovci boli uväznení pod strechou, pričom syna museli po vyslobodení previezť do nemocnice.
Predbežné vyšetrovanie podľa orgánov naznačuje, že k výbuchu došlo v sklade výbušnín pariacom banskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v blízkosti školy v Asadabade, hlavnom meste provincie Kúnar.
Zástupca hovorcu afganského vládnuceho hnutia Taliban Hamdulláh Fitrat tvrdí, že z počiatočných skúmaní vychádza, že tento výbuch nastal v dôsledku „nedbanlivosti a neopatrnosti“ v sklade.
Podľa predstaviteľa provincie došlo k výbuchu neďaleko školy počas prípravy výbušnín určených na banskú činnosť a odstrel hornín.
Predtým informoval, že do miestnej nemocnice priviezli sedem tiel. Hovorca ministerstva vnútra neskôr oznámil, že výbuch zabil desať žiakov. Provinční predstavitelia tvrdia, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť.
Zamestnanec tejto školy pre AFP povedal, že po výbuchu nastala v škole panika. Školáci podľa neho kričali a ľudia sa rozutekali na všetky strany. Otec jedného zraneného žiaka uviedol, že jeho syn a synovci boli uväznení pod strechou, pričom syna museli po vyslobodení previezť do nemocnice.