Sobota 14. marec 2026
sekcia Zahraničie

VIDEO: VÝBUCH PRI ŽIDOVSKEJ ŠKOLE: Polícia zasahovala v Amsterdame

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Amsterdam 14. marca (TASR) - K výbuchu došlo v noci na sobotu pri vonkajšom múre židovskej školy v holandskom hlavnom meste Amsterdam. K zraneniam osôb nedošlo, iba k menším materiálnym škodám, uviedla primátorka Amsterdamu Femke Halsemová, ktorá útok odsúdila ako úmyselný a „zbabelý akt agresie“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Polícia má k dispozícii záznam z bezpečnostných kamier, na ktorom je vidieť osobu, ktorá umiestnila výbušné zariadenie, dodala Halsemová. K incidentu došlo počas noci v štvrti Buitenveldert a v prípade bolo začaté vyšetrovanie.

Halsemová upozornila, že židovskí obyvatelia v meste čoraz častejšie čelia prejavom antisemitizmu. „Toto je neprijateľné,“ zdôraznila.

Ide o najnovší incident v sérii antisemitských násilných činov od začiatku americko-izraelskej vojny s Iránom z 28. februára po tohtotýždňových útokoch pred synagógami v belgickom meste Liege a holandskom prístavnom meste Rotterdam. Bezpečnostné opatrenia po podpaľačskom útoku v Rotterdame zvýšili aj v holandskej metropole.

Po amerických a izraelských náletoch na Irán a následnej iránskej reakcii vzrástli obavy z možných útokov na židovské komunity po celom svete, pripomína AFP.


