VIDEO: VÝBUCH PRI ŽIDOVSKEJ ŠKOLE: Polícia zasahovala v Amsterdame
Autor TASR
Amsterdam 14. marca (TASR) - K výbuchu došlo v noci na sobotu pri vonkajšom múre židovskej školy v holandskom hlavnom meste Amsterdam. K zraneniam osôb nedošlo, iba k menším materiálnym škodám, uviedla primátorka Amsterdamu Femke Halsemová, ktorá útok odsúdila ako úmyselný a „zbabelý akt agresie“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Polícia má k dispozícii záznam z bezpečnostných kamier, na ktorom je vidieť osobu, ktorá umiestnila výbušné zariadenie, dodala Halsemová. K incidentu došlo počas noci v štvrti Buitenveldert a v prípade bolo začaté vyšetrovanie.
Halsemová upozornila, že židovskí obyvatelia v meste čoraz častejšie čelia prejavom antisemitizmu. „Toto je neprijateľné,“ zdôraznila.
Ide o najnovší incident v sérii antisemitských násilných činov od začiatku americko-izraelskej vojny s Iránom z 28. februára po tohtotýždňových útokoch pred synagógami v belgickom meste Liege a holandskom prístavnom meste Rotterdam. Bezpečnostné opatrenia po podpaľačskom útoku v Rotterdame zvýšili aj v holandskej metropole.
Po amerických a izraelských náletoch na Irán a následnej iránskej reakcii vzrástli obavy z možných útokov na židovské komunity po celom svete, pripomína AFP.
‼️ UPDATE: Liora Levy, a leader of Amsterdam’s Jewish community, says the community is on high alert following the attempted attack on a Jewish school.— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 14, 2026
“The entire community is on its feet. They’re trying very hard to scare us… the situation here is not good. Europe is becoming… https://t.co/q2HoKdDsct