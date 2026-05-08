VÝBUCH SOPKY: Nezvestných je 20 ľudí
Autor TASR
Jakarta 8. mája (TASR) - Dvadsať turistov je nezvestných po výbuchu sopky Dukono na indonézskom ostrove Halmahera, uviedol v piatok pre agentúru AFP miestny záchranár. Medzi nezvestnými je deväť osôb zo Singapuru, informuje TASR.
Záchranár tvrdí, že dosiaľ nie je potvrdené, či po výbuchu došlo k zraneniam. „Podľa správ sa pátra po približne 20 ľuďoch,“ povedal s tým, že ide o turistov, napriek tomu, že oblasť je zatvorená pre návštevníkov od 17. apríla po tom, čo vedci zaznamenali zvýšenú sopečnú činnosť.
Riaditeľka indonézskej Geologickej agentúry Lana Sariová ozrejmila, že výbuch, ku ktorému došlo v skorých ranných hodinách miestneho času, sprevádzal „dunivý zvuk“ a hustý dym stúpal približne desať kilometrov z vrcholu sopky Dukono v provincii Severné Maluku.
Popol sa podľa nej šíri na sever, preto obytné oblasti a mesto Tobelo „musia byť ostražité kvôli dažďu sopečného popola“.
Dym môže predstavovať nebezpečenstvo pre verejné zdravie a narušiť dopravu.
Indonézia, rozsiahly štát na súostroví, zažíva častú seizmickú a vulkanickú aktivitu vzhľadom na svoju polohu v tzv. Ohnivom kruhu. Ide o oblasť v Tichomorí, ktorá je známa intenzívnou seizmickou aktivitou.
Pre sopku Dukono v súčasnosti platí tretí najvyšší stupeň pohotovosti v rámci indonézskeho štvorstupňového systému varovania.
