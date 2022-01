NASA: Výbuch sopky pri Tonge bol silnejší než atómová bomba v Hirošime

Wellington 25. januára (TASR) - Nedávna erupcia podmorskej sopky pri ostrovnom štáte Tonga bola niekoľko stoviek ráz silnejšia než sila výbuchu atómovej bomby zhodenej na japonské mesto Hirošima v roku 1945. Informoval o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), na ktorý sa v utorok odvolala tlačová agentúra DPA.



"Toto je predbežný odhad, ale myslíme si, že množstvo energie uvoľnenej výbuchom sa rovná približne 4–18 megatonám TNT," uviedol vo vyhlásení vedec NASA Jim Garvin, použijúc skratku pre trhavinu trinitrotoluén. Uvedené množstvo vychádza napríklad z toho, koľko zo sopky ubudlo a do akej výšky vystrelilo sopečný mrak, dodal Garvin.



Výbuch sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai z 15. januára uvoľnil "stonásobky viac mechanickej energie" než výbuch v Hirošime, uviedla NASA. Poukazoval na jednu z dvoch atómových bômb, odpálených Spojenými štátmi v ich vojne proti Japonsku v roku 1945.



Podmorská sopka Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, iba 65 kilometrov severne od tongského hlavného mesta Nuku'alofa, explodovala pred desiatimi dňami a do vzduchu, do výšky 40 kilometrov, vymrštila gigantický mrak popola a plynov.



Popol padajúci zo sopky a následné vlny cunami, niekde vysoké až 15 metrov, postihli odhadom 84 percent z približne 105.000 obyvateľov všetkých ostrovov štátu Tonga. Cunami zasiahli dokonca aj Aljašku a Kaliforniu.