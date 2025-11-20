< sekcia Zahraničie
VÝBUCH SOPKY SEMERU: Zachraňovali 170 uviaznutých horolezcov
Semeru, jedna z najvyšších hôr krajiny, sa nachádza vo východnej časti indonézskeho ostrova Jáva.
Autor TASR
Jakarta 20. novembra (TASR) - Indonézske orgány vo štvrtok evakuovali viac než 900 ľudí a postarali sa o bezpečný návrat dovedna 170 horolezcov, ktorí v oblasti uviazli po výbuchu sopky Semeru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Semeru, jedna z najvyšších hôr krajiny, sa nachádza vo východnej časti indonézskeho ostrova Jáva. Tamojšie úrady vydali najvyššie varovanie po tom, čo v stredu desaťkrát vybuchla a vychrlila obrovské mraky popola, lávu aj kamene až do vzdialenosti 13 kilometrov po svojich svahoch.
Predstaviteľ národného parku Semeru vysvetlil, že horolezci uviazli cez noc v kempe pri jazere na úpätí sopky, asi 6,4 kilometra od krátera, a teraz im záchranári pomáhajú dostať sa do bezpečia.
„Všetci horolezci so svojimi sprievodcami sú v bezpečí... Situácia je pod kontrolou,“ potvrdil predstaviteľ pre Reuters.
Záchranná služba v provincii Východná Jáva nasadila desiatky svojich pracovníkov na pomoc pri evakuáciách. Podľa jedného z jej predstaviteľov už bolo 956 ľudí žijúcich v blízkosti sopky presťahovaných do škôl, mešít a vládnych budov. „Nasadili sme tiež pracovníkov, ktorí zisťujú, či sú v oblasti ešte uviaznutí nejakí obyvatelia alebo nie,“ dodal.
Posledný veľký výbuch sopky Semeru sa odohral v decembri 2021, keď zahynulo najmenej 51 ľudí a dediny v jej okolí pokryla vrstva popola. Reuters vysvetľuje, že sopka je jednou z približne 130 aktívnych vulkánov v Indonézii, krajine, ktorá sa nachádza v tzv. Ohnivom kruhu, teda v oblasti s vysokou sopečnou a seizmickou aktivitou.
