Výbuch v bytovke na Normanských ostrovoch si vyžiadal jednu obeť

Londýn 10. decembra (TASR) - Najmenej jedna osoba prišla o život pri výbuchu v bytovke v meste Saint Helier na britskom ostrove Jersey. Po niekoľkých osobách záchranné zložky ešte stále pátrajú. V sobotu to uviedla polícia na Normanských ostrovoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Explózia, ktorá sa odohrala v sobotu nadránom v trojposchodovej bytovke, túto budovu "úplne zrovnala so zemou", uviedol tamojší policajný náčelník Robin Smith. Dodal, že výbuch poškodil aj okolostojace domy.



Záchranné zložky stále pátrajú po približne desiatich nezvestných osobách, ktoré sú pravdepodobne uviaznuté pod troskami budovy. Dve osoby utrpeli zranenia, ktoré však podľa vyhlásenia polície nie sú veľmi vážne.



Oficiálna príčina výbuchu je nateraz predmetom vyšetrovania, no obyvatelia bytovky hasičom povedali, že tesne pred výbuchom cítili plyn.



Tamojší predstavitelia vyjadrili sústrasť príbuzným obete a uviedli, že pre obyvateľov zničenej bytovky v súčasnosti zabezpečujú náhradné ubytovanie.