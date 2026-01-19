Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Zahraničie

Výbuch v centre Kábulu: Hlásia obete

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hovorca kábulského policajného zboru predtým uviedol, že výbuch sa stal v hoteli.

Autor TASR
Kábul 19. januára (TASR) - Výbuch v centre Kábulu si v pondelok vyžiadal najmenej sedem obetí, uviedla talianska mimovládna organizácia EMERGENCY, ktorá prevádzkuje nemocnicu v afganskom hlavnom meste. Príčinu výbuchu naďalej vyšetruje polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

„Chirurgické centrum EMERGENCY v Kábule po výbuchu, ktorý sa odohral dnes popoludní (v reštaurácii) v oblasti Šahr-e Naw neďaleko nemocnice, prijalo dvadsať ľudí. Medzi nimi bolo aj sedem osôb bez známok života,“ uviedla mimovládna organizácia vo svojom vyhlásení s tým, že počet obetí je „predbežný“.

„Medzi zranenými sú štyri ženy a jedno dieťa,“ uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie v Afganistane.

Hovorca kábulského policajného zboru predtým uviedol, že výbuch sa stal v hoteli. Neuviedol však žiadne bližšie podrobností o jeho príčine. Oblasť výbuchu obkľúčili viacerí policajti.

Medzičasom čínska tlačová agentúra Sinchua informovala, že pri výbuchu utrpeli vážne zranenia dvaja čínski občania.
.

Neprehliadnite

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH