Výbuch v detskom obchodnom dome si vyžiadal najmenej jednu obeť
Portál Mash na Telegrame uviedol, že príčinou bol výbuch bomby s héliom, uvádza agentúra Reuters.
Autor TASR
Moskva 24. augusta (TASR) - Pri výbuchu v obchodnom dome pre deti Detskij mir v Moskve zahynula najmenej jedna osoba a viaceré ďalšie utrpeli zranenia, uviedli v nedeľu tamojšie úrady. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobjanina mohla explóziu spôsobiť technická porucha zariadenia, píše TASR na základe správy agentúry TASS.
„Na druhom poschodí obchodu Detskij mir došlo k výbuchu. Je tam dym. Sú tam obete,“ potvrdil zdroj agentúry TASS. Ruské úrady budovu evakuovali a na miesto prišli aj záchranári a hasiči.
„Bohužiaľ, podľa predbežných údajov je v dôsledku incidentu jeden mŕtvy a viacero zranených. Úprimnú sústrasť príbuzným zosnulej osoby... Vyšetrovacie orgány zisťujú príčinu incidentu. Podľa predbežných údajov je to výsledok technickej poruchy zariadenia,“ napísal Sobjanin na platforme Telegram.
Dodal, že moskovskí lekári poskytujú pomoc zraneným osobám. Vstup do obchodu je podľa zdroja TASS v súčasnosti uzavretý a na mieste incidentu naďalej pracuje aj polícia či ministerstvo pre mimoriadne situácie.
Portál Mash na Telegrame uviedol, že príčinou bol výbuch bomby s héliom, uvádza agentúra Reuters. Obchodný dom podľa nej stojí v blízkosti sídla Ruskej tajnej služby FSB a nachádzajú sa v ňom reštaurácie, obchody aj kino.
