Výbuch v iránskom meste Bandar Abbás zapríčinil zrejme únik plynu
Prístav Bandar Abbás sa nachádza na pobreží Perzského zálivu pri strategickom Hormuzskom prielive.
Autor TASR
Teherán 31. januára (TASR) - Sobotňajší výbuch v budove v iránskom prístavnom meste Bandar Abbas na pobreží Perzského zálivu zapríčinil zrejme únik plynu. S odvolaním sa na šéfa hasičov o tom informovala iránska tlačová agentúra Mehr. Explózia si vyžiadala najmenej jednu obeť a 14 zranených, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Iránska štátna televízia uviedla, že k výbuchu došlo v osemposchodovej budove, pričom boli zničené jej dve poschodia, niekoľko vozidiel a obchodov. Na mieste zasahovali záchranárske a hasičské tímy.
Na sociálnych sieťach sa objavili správy, podľa ktorých šlo o útok a jeho terčom bol veliteľ námorníctva Revolučných gárd. Iránske médiá vrátane agentúry Tasnim blízkej gardám však tieto tvrdenia vyvrátili a vylúčili, že mohlo ísť o sabotáž alebo útok.
Najmenej jeden údajný výbuch podľa agentúry DPA hlásili svedkovia aj z hlavného mesta Teherán. Médiami citovaný predstaviteľ v tejto súvislosti povedal, že začala horieť trstina v rieke. Štátna televízia takisto uviedla, že to nesúvisí s bezpečnosťou.
K najnovším incidentom došlo v čase, keď je situácia v Iráne mimoriadne napätá v súvislosti s nedávnymi masovými protestmi a po tom, ako Spojené štáty nasadili do regiónu údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou. Zvýšeniu vojenskej prítomnosti USA predchádzala agresívna rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
