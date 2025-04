Výbuch v iránskom prístave si vyžiadal už najmenej 40 obetí

Teherán 27. apríla (TASR) - Sobotňajší výbuch v prístave pri iránskom meste Badnar Abbás si vyžiadal už najmenej 40 obetí a viac než 1000 zranených. Novú bilanciu v nedeľu podľa iránskej štátnej televízie potvrdili miestne úrady, píše TASR podľa správ agentúr AP a DPA.



Mohutný výbuch nastal v prístave Šáhid Radžáí v strednej časti provincie Hormozgán slúžiacom najmä pre kontajnerovú prepravu. Sila explózie, ktorej tlakovú vlnu bolo cítiť v okruhu 50 kilometrov, spôsobila značné škody aj na prístavnej infraštruktúre.



Jeden z iránskych predstaviteľov, ktorý miesto navštívil, opísal, že niektoré z obetí nedokázali identifikovať kvôli ťažkým popáleninám a je potrebné odobrať vzorky DNA.



Miestne úrady naďalej vyzývajú obyvateľov, aby darovali krv pre zranených. Z nich 280 utrpelo ťažké zranenia a viac než 120 muselo podstúpiť urgentnú operáciu. Provinčné nemocnice sú preťažené a mnohí pacienti sú prevážaní do iných miest. Lekári očakávajú, že viacero vážne zranených osôb zraneniam podľahne.



Príčina explózie je stále nejasná. Úrady zatiaľ nič oficiálne nepotvrdili, no podľa AP sa objavili informácie, že do prístavu bola nedávno dodaná chemická zložka používaná na výrobu raketového paliva.



O zlých podmienkach skladovania chemikálií v kontajneroch hovoril ešte v sobotu hovorca iránskeho úradu pre krízové riadenie, ktorý tiež tvrdil, že na možnosť nebezpečenstva upozorňovali opakovane predtým opakovane.



Iránska armáda sa dodávku chloristanu amónneho z Číny snažila poprieť, no medzitým boli zverejnené nové zábery, ktoré ukazujú apokalyptickú scénu v stále tlejúcom prístave, píše AP. Na mieste je niekoľko metrov hlboký kráter, okolo ktorého sa víri dym. V jeho dôsledku zatvorili školy aj podniky v okolí.



Britská spoločnosť Ambrey zaoberajúca s námornou bezpečnosťou uviedla, že požiar bol údajne dôsledkom nesprávnej manipulácie s dodávkou tuhého paliva určeného na použitie v iránskych balistických strelách, ktorých zásoby sa vyčerpali v dôsledku priamych útokov na Izrael počas vojny s hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Úrady tvrdia, že oheň majú pod kontrolou a dúfajú, že sa im ho podarí úplne uhasiť do konca dňa. V noci nad horiacim prístavom lietali vrtuľníky a lietadlá, ktoré na zhorenisko vylievali morskú vodu.