Výbuch v Kábule si vyžiadal najmenej štyri obete

Kábul 3. júna (TASR) - Najmenej štyri obete si vo štvrtok vyžiadal výbuch, ku ktorému došlo v západnej časti afganského hlavného mesta Kábul, informovala agentúra AP.



K útoku došlo v metskej časti, ktorú obýva predovšetkým šiitská etnická skupina Hazárov. Zatiaľ sa k nemu nikto neprihlásil.



Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa v tejto oblasti prihlásila aj k utorkovému bombovému útoku, pri ktorom zahynulo najmenej desať ľudí. Okrem toho IS potvrdil, že utorkový výbuch jeho ďalšej bomby poškodil elektrické vedenia, čo spôsobilo výpadok elektrického prúdu vo veľkej časti Kábulu.



Podľa agentúry AP sa násilie v Afganistane stupňuje, zatiaľ čo Spojené štáty a NATO postupne z krajiny sťahujú svojich vojakov. Ich posledné jednotky by mali Afganistan opustiť 11. septembra.