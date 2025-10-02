Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÝBUCH v laboratóriu má jednu obeť, zranené sú štyri osoby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výbuch spôsobil požiar, no podľa jeho slov sa situáciu podarilo dostať pod kontrolu.

Autor TASR
Teherán 2. októbra (TASR) - Pri štvrtkovom výbuchu v laboratóriu iránskej univerzity zahynula jedna osoba a štyri ďalšie utrpeli zranenia, uviedli miestne médiá. Celý prípad sa v súčasnosti prešetruje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Niekoľko médií s odvolaním sa na hovorcu teheránskeho hasičského zboru Džalála Malekího uviedlo, že výbuch pravdepodobne spôsobil vodíkový zásobník na technickej fakulte Teheránskej univerzity v štvrti Amír Abád v hlavnom meste. Svedkovia uviedli, že v blízkosti laboratória na fakulte počuli hlasný výbuch.

Malekí uviedol, že výbuch spôsobil požiar, no podľa jeho slov sa situáciu podarilo dostať pod kontrolu.

AP upozorňuje, že Teherán bol v posledných mesiacoch dejiskom viacerých požiarov a výbuchov, ktoré boli spôsobené najmä únikmi plynu a skratmi v elektrických rozvodoch.
