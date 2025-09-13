Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výbuch v madridskom bare si vyžiadal 21 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Pohotovostné služby uviedli, že záchranné zložky ošetrili 21 ľudí, pričom tri osoby boli vo „vážnom“ a dve v „potenciálne vážnom“ stave.

Autor TASR
Madrid 13. septembra (TASR) - Pri sobotňajšom výbuchu v bare v španielskej metropole Madrid utrpelo zranenia 21 osôb, tri z nich sú vo vážnom stave, uviedli španielske záchranné služby. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

K výbuchu došlo približne o 15.00 h (SELČ) v štvrti Vallecas na juhu hlavného mesta. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí odpratávali trosky, oznámili madridské záchranné služby v príspevku na platforme X, kde zdieľali aj zábery čiastočne zrúteného stropu baru a tehál rozhádzaných na zemi. Dvere podniku boli vytrhnuté z pántov a črepy skla rozptýlené po ceste, zatiaľ čo záchranári odnášali jednu z obetí na nosidlách, píše AFP.

Pohotovostné služby uviedli, že záchranné zložky ošetrili 21 ľudí, pričom tri osoby boli vo „vážnom“ a dve v „potenciálne vážnom“ stave. Dodali, že úrady pri zásahu nasadili aj pátracie psy a drony.

Príčina výbuchu doposiaľ nie je známa.
