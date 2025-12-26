< sekcia Zahraničie
Výbuch v mešite v Homs si vyžiadal 8 obetí a 18 zranených
Mesto Homs je domovom prevažne sunnitských moslimov, no nachádza sa tu aj niekoľko oblastí, kde prevládajú alaviti.
Autor TASR
Damask 26. decembra (TASR) - Najmenej osem obetí si vyžiadal piatkový výbuch v mešite v prevažne alavitskej oblasti sýrskeho mesta Homs, uviedli tamojšie úrady. Ďalších 18 osôb pri tom utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Počas piatkových modlitieb v meste Homs došlo k teroristickému útoku v mešite Alího ibn Abí Táliba,“ uviedlo ministerstvo vnútra vo vyhlásení. Sýrska tlačová agentúra SANA odkazujúc na predstaviteľa ministerstva zdravotníctva ozrejmila, že výbuch si doposiaľ vyžiadal osem obetí a 18 zranených.
Podľa britského Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) nebolo bezprostredne jasné, či výbuch „spôsobil samovražedný útok alebo výbušné zariadenie“. Rezort vnútra nariadil uzavretie budovy a oznámil, že príslušné orgány „začali vyšetrovanie a zhromažďovanie dôkazov s cieľom stíhať páchateľov“. „Predbežné vyšetrovanie naznačilo, že výbuch... zapríčinilo výbušné zariadenie umiestnené vo vnútri mešity,“ uviedla SANA citujúc bezpečnostný zdroj.
Sýrske ministerstvo zahraničných vecí označilo piatkový útok na mešitu v Homs za „zúfalý pokus“ o destabilizáciu krajiny a prisľúbilo, že páchatelia budú potrestaní. Rezort diplomacie zopakoval svoj „pevný postoj v boji proti terorizmu vo všetkých jeho podobách“ a zdôraznilo, že „takéto zločiny neodradia sýrsky štát od úsilia o posilnenie bezpečnosti, ochrany občanov a potrestanie zodpovedných osôb“.
