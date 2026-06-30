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VÝBUCH NÁLOŽE: Podozrivý je na úteku, zranený je údajne aj oligarcha

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Na snímke policajti zastavuje motoristov po výbuchu v obytnej budove v Monaku v pondelok 29. júna 2026. Foto: TASR/AP

Pri výbuchu utrpeli zranenia tri osoby, pričom u dvoch z nich sú veľmi vážne.

Autor TASR
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Monako 30. júna (TASR) - Výbuch nálože nastraženej v balíku, ku ktorému došlo v pondelok večer v Monaku, nebol zrejme pokusom o atentát. Justičné orgány v utorok oznámili, že v tomto štádiu vyšetrovania túto hypotézu vylučujú, informovala televízia BFM.

Pri výbuchu utrpeli zranenia tri osoby, pričom u dvoch z nich sú veľmi vážne.

Monacká generálna prokuratúra bezprostredne po výbuchu pripustila, že by mohlo ísť o atentát. Predseda monackej vlády Christophe Mirmand však zároveň vyzval na opatrnosť pri právnej kvalifikácii daného skutku.

Podozrivý z útoku je stále na úteku a úrady pokračujú v intenzívnom pátraní. Na pomoc monackej polícii bolo nasadených približne 40 francúzskych žandárov a dva vrtuľníky.

Muž po nastražení balíka s výbušninou odišiel pešo do susednej obce Beausoleil, ktorá sa nachádza na území Francúzska, a následne jeho stopu stratili. Formálne zatiaľ nebol identifikovaný.

BFM doplnila, že v Monaku - na ploche dva kilometre štvorcové - je rozmiestnených približne 1200 bezpečnostných kamier, pričom veľmi dobre je nimi monitorovaná aj francúzska obec Beausoleil.

Polícia pôvodne uvádzala, že v taške, ktorá explodovala, sa mohli nachádzať skrutky a kovové guľôčky (šrapnely). Neskôr však kriminalisticko-technickí experti prítomní na mieste činu túto informáciu nepotvrdili. Presné zloženie výbušniny je v súčasnosti predmetom analýzy.

Na základe medializovaných správ bol pri výbuchu zranený oligarcha Vadym Jermolajev, ktorý patrí k najbohatším ľuďom na Ukrajine, a na ktorého Kyjev uvalil v decembri 2023 sankcie pre jeho podnikanie na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Pri výbuchu bol zranený aj pár vo veku 50 až 60 rokov, ktorý je podľa lekárov v ohrození života. Poranenia utrpel aj 13-ročný chlapec. Všetkých zranených previezli do nemocníc vo francúzskom meste Nice.

Generálny prokurátor Stéphan Thibault uviedol, že výbušné zariadenie bolo v taške alebo balíku, ktorý niekto nechal vo vestibule budovy. „Pokiaľ viem, je to prvýkrát v histórii, čo sa takýto čin stal v kniežatstve,“ vyhlásil predseda monackej vlády Christophe Mirmand.
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