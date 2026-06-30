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Výbuch v Monaku zranil troch ľudí, podľa úradov zrejme išlo o útok
K výbuchu podľa francúzskych médií došlo krátko pred 21.00 h SELČ po tom, čo neznámy muž zanechal tašku alebo balík zrejme s bombou vo vstupnej hale budovy na ulici pri hraniciach s Francúzskom.
Autor TASR,aktualizované
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Monako 30. júna (TASR) - Traja ľudia utrpeli zranenia v pondelok večer pri výbuchu v obytnej budove v Monaku. Medzi zranenými podľa médií a nemenovaného zdroja je aj ukrajinský oligarcha. Podozrivý ušiel do Francúzska, kde po ňom pátra polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K výbuchu podľa francúzskych médií došlo krátko pred 21.00 h SELČ po tom, čo neznámy muž zanechal tašku alebo balík zrejme s bombou vo vstupnej hale budovy na ulici pri hraniciach s Francúzskom. Prokurátor Stéphane Thibault uviedol, že momentálne nie je zrejmé, prečo sa terčom stala táto budova.
Predseda vlády Monaka Christophe Mirmand pôvodne povedal, že s veľkou pravdepodobnosťou išlo o útok. Neskôr to označil už iba za „úmyselný výbuch“. O „útoku“ sa vyjadril aj starosta neďalekého francúzskeho mesta Nice Éric Ciotti. „Útok, ku ktorému došlo dnes večer, je pre Monako tragédiou,“ napísal na sieti X. Hovorca monackej polície sa k tomu podľa agentúry Reuters odmietol vyjadriť.
Pri explózii utrpel zranenia pár vo veku 50 až 60 rokov, ktorý je teraz v ohrození života. Zranený bol aj 13-ročný chlapec, ktorý je s týmto párom zrejme príbuzný. Úrady ich štátnu príslušnosť nepotvrdili.
Francúzska televízia BMFTV a ukrajinské médiá, ako aj zdroj AFP uviedli, že jedným zo zranených je ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev, na ktorého Kyjev uvalil v decembri 2023 sankcie pre jeho podnikanie na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove.
Podozrivý sa dal podľa agentúry na útek a prekročil hranicu do Francúzska pešo. Identifikovaný bol na základe záznamov z bezpečnostných kamier v Monaku a v pohraničnej francúzskej obci Beausoleil.
Mirmand uviedol, že výbušné zariadenia podľa všetkého obsahovalo skrutky a broky. „Pokiaľ mi je známe, je to prvýkrát v histórii, čo sa v kniežatstve odohral takýto čin,“ dodal.
K výbuchu podľa francúzskych médií došlo krátko pred 21.00 h SELČ po tom, čo neznámy muž zanechal tašku alebo balík zrejme s bombou vo vstupnej hale budovy na ulici pri hraniciach s Francúzskom. Prokurátor Stéphane Thibault uviedol, že momentálne nie je zrejmé, prečo sa terčom stala táto budova.
Predseda vlády Monaka Christophe Mirmand pôvodne povedal, že s veľkou pravdepodobnosťou išlo o útok. Neskôr to označil už iba za „úmyselný výbuch“. O „útoku“ sa vyjadril aj starosta neďalekého francúzskeho mesta Nice Éric Ciotti. „Útok, ku ktorému došlo dnes večer, je pre Monako tragédiou,“ napísal na sieti X. Hovorca monackej polície sa k tomu podľa agentúry Reuters odmietol vyjadriť.
Pri explózii utrpel zranenia pár vo veku 50 až 60 rokov, ktorý je teraz v ohrození života. Zranený bol aj 13-ročný chlapec, ktorý je s týmto párom zrejme príbuzný. Úrady ich štátnu príslušnosť nepotvrdili.
Francúzska televízia BMFTV a ukrajinské médiá, ako aj zdroj AFP uviedli, že jedným zo zranených je ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev, na ktorého Kyjev uvalil v decembri 2023 sankcie pre jeho podnikanie na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove.
Podozrivý sa dal podľa agentúry na útek a prekročil hranicu do Francúzska pešo. Identifikovaný bol na základe záznamov z bezpečnostných kamier v Monaku a v pohraničnej francúzskej obci Beausoleil.
Mirmand uviedol, že výbušné zariadenia podľa všetkého obsahovalo skrutky a broky. „Pokiaľ mi je známe, je to prvýkrát v histórii, čo sa v kniežatstve odohral takýto čin,“ dodal.