Utorok 24. február 2026Meniny má Matej
VÝBUCH V MOSKVE: Zahynul policajt a pravdepodobný útočník

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Útočník sa priblížil k dopravným policajtom sediacim vo vozidle a následne došlo k výbuchu, uvádza ministerstvo vo vyhlásení.

Moskva 24. februára (TASR) - Explózia v noci na utorok pri železničnej stanici v Moskve si vyžiadala najmenej dve obete. O život prišiel policajt a muž, ktorý podľa tamojších úradov odpálil výbušné zariadenie. Ďalší dvaja policajti utrpeli zranenia, oznámilo ruské ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr TASS, Reuters a AFP.

Útočník sa priblížil k dopravným policajtom sediacim vo vozidle a následne došlo k výbuchu, uvádza ministerstvo vo vyhlásení. K incidentu došlo približne o 0.05 h miestneho času na námestí pred železničnou stanicou.

Úrady začali vyšetrovanie a zatiaľ neposkytli podrobnosti o type výbušniny ani o totožnosti útočníka.
.

