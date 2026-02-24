< sekcia Zahraničie
VÝBUCH V MOSKVE: Zahynul policajt a pravdepodobný útočník
Útočník sa priblížil k dopravným policajtom sediacim vo vozidle a následne došlo k výbuchu, uvádza ministerstvo vo vyhlásení.
Autor TASR
Moskva 24. februára (TASR) - Explózia v noci na utorok pri železničnej stanici v Moskve si vyžiadala najmenej dve obete. O život prišiel policajt a muž, ktorý podľa tamojších úradov odpálil výbušné zariadenie. Ďalší dvaja policajti utrpeli zranenia, oznámilo ruské ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr TASS, Reuters a AFP.
Útočník sa priblížil k dopravným policajtom sediacim vo vozidle a následne došlo k výbuchu, uvádza ministerstvo vo vyhlásení. K incidentu došlo približne o 0.05 h miestneho času na námestí pred železničnou stanicou.
Úrady začali vyšetrovanie a zatiaľ neposkytli podrobnosti o type výbušniny ani o totožnosti útočníka.
