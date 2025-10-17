< sekcia Zahraničie
VÝBUCH V OBYTNEJ BUDOVE: Zahynuli najmenej tri osoby
Explózia rozbila okná na neďalekej strednej škole, informoval spravodajský portál Hotnews.ro.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bukurešť 17. októbra (TASR) - Pri silnom výbuchu na piatom a šiestom poschodí osemposchodovej obytnej budovy v rumunskej Bukurešti zomreli v piatok traja ľudia a ďalších najmenej 13 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a Agerpres.
Príčina výbuchu bezprostredne nie je známa, zásahové jednotky však urýchlene odstavili prívod plynu do budovy. Na mieste sa nachádzajú desiatky hasičských a policajných áut, sanitiek a iných. Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy.
Explózia rozbila okná na neďalekej strednej škole, informoval spravodajský portál Hotnews.ro. Miestne médiá napísali, že pri výbuchu sa dve poschodia takmer celé zrútili a viaceré pod nimi boli poškodené.
Na miesto boli nasadené špeciálne prostriedky určené na zásahy pri hromadných nešťastiach vrátane vybavenia na lokalizáciu obetí uväznených pod troskami.
Príčina výbuchu bezprostredne nie je známa, zásahové jednotky však urýchlene odstavili prívod plynu do budovy. Na mieste sa nachádzajú desiatky hasičských a policajných áut, sanitiek a iných. Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy.
Explózia rozbila okná na neďalekej strednej škole, informoval spravodajský portál Hotnews.ro. Miestne médiá napísali, že pri výbuchu sa dve poschodia takmer celé zrútili a viaceré pod nimi boli poškodené.
Na miesto boli nasadené špeciálne prostriedky určené na zásahy pri hromadných nešťastiach vrátane vybavenia na lokalizáciu obetí uväznených pod troskami.