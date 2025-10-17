Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÝBUCH V OBYTNEJ BUDOVE: Zahynuli najmenej tri osoby

Na snímke poškodený činžiak, v ktorom došlo k výbuchu v obytnej štvrti v Bukurešti v piatok 17. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Explózia rozbila okná na neďalekej strednej škole, informoval spravodajský portál Hotnews.ro.

Autor TASR
Bukurešť 17. októbra (TASR) - Pri silnom výbuchu na piatom a šiestom poschodí osemposchodovej obytnej budovy v rumunskej Bukurešti zomreli v piatok traja ľudia a ďalších najmenej 13 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a Agerpres.

Príčina výbuchu bezprostredne nie je známa, zásahové jednotky však urýchlene odstavili prívod plynu do budovy. Na mieste sa nachádzajú desiatky hasičských a policajných áut, sanitiek a iných. Podľa tamojších úradov existuje riziko zrútenia budovy.

Explózia rozbila okná na neďalekej strednej škole, informoval spravodajský portál Hotnews.ro. Miestne médiá napísali, že pri výbuchu sa dve poschodia takmer celé zrútili a viaceré pod nimi boli poškodené.

Na miesto boli nasadené špeciálne prostriedky určené na zásahy pri hromadných nešťastiach vrátane vybavenia na lokalizáciu obetí uväznených pod troskami.
