Výbuch v pálenici tequily v Mexiku si vyžiadal päť mŕtvych

Guadalajara 24. júla (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo pri utorkovom výbuchu v pálenici tequily značky Jose Cuervo v Mexiku. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia, z toho jedna je vo vážnom stave, informuje TASR podľa tlačových agentúr AP a AFP.



"Zatiaľ je potvrdená smrť piatich ľudí, pracovníkov spoločnosti," uviedla vo vyhlásení jednotka civilnej ochrany v západomexickom štáte Jalisco.



Bezprostredne nebolo známe, čo výbuch v meste Tequila spôsobilo. Spoločnosť uviedla, že k nemu došlo počas údržbových prác. Explózia zasiahla štyri nádrže, každú s objemom 219.000 litrov, z nich dve boli úplne zničené, uviedol riaditeľ štátnej civilnej ochrany Víctor Roldán.



"Inštitút súdneho lekárstva v Jaliscu je už tu, aby vypracoval znalecký posudok," povedal novinárom. Dodal, že experti vyšetrujú, čo spôsobilo explóziu.



Na záberoch z bezpečnostných kamier vidieť, ako jedna z nádrží po výbuchu vyletela niekoľko metrov do vzduchu. Následný požiar sa podarilo dostať pod kontrolu až o niekoľko hodín.



K incidentu došlo približne o 16.30 h miestneho času (00.30 h SELČ v stredu) v liehovare La Rojeňa. Na mieste okrem interného tímu civilnej ochrany firmy zasahovalo aj približne 50 hasičov, uviedli úrady.



Obyvatelia v blízkosti liehovaru boli dočasne evakuovaní a po niekoľkých hodinách sa mohli vrátiť do svojich domovov, pričom v rámci bezpečnostných opatrení bola nakrátko prerušená dodávka elektriny.



Mesto Tequila sa nachádza zhruba 600 kilometrov severozápadne od metropoly Mexiko, medzi pobrežím Tichého oceánu a Guadalajarou, druhým najväčším mestom krajiny.



Život v celom meste so 40.000 obyvateľmi, nad ktorým sa týči sopka a ktoré je obklopené plantážami agávy, z ktorej sa vyrába tento destilát, sa krúti okolo výroby tequily a s tým súvisiaceho cestovného ruchu.