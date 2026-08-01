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Výbuch v reštaurácii v Moskve si vyžiadal troch mŕtvych a 15 zranených
Moskovský dopravný úrad v reakcii na toto nešťastie oznámil, že plánovaný Nočný cyklistický festival na Sadovom okruhu sa z nepredvídaných dôvodov presúva na iný termín.
Autor TASR
Moskva 1. augusta (TASR) — Najmenej troch mŕtvych a 15 zranených si vyžiadal výbuch, ku ktorému došlo v sobotu okolo 20.10 h miestneho času (19.10 h SELČ) v reštaurácii na Kudrinského námestí v centre Moskvy. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry TASS a RIA Novosti a portál Meduza.
Okolie miesta incidentu polícia uzavrela. Podľa telegramového kanálu Baza explózia nastala v reštaurácii Balzi Rossi, ktorá sa nachádza na prízemí výškovej budovy zo Stalinovej éry. Baza tvrdí, že celkovo bolo zranených 21 ľudí, 17 je v kritickom stave.
Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Charakter akcie nie je oficiálne známy; niektoré telegramové kanály uvádzajú, že išlo o svadbu približne pre 50 hostí, iné tvrdia, že sa tam oslavovali „narodeniny generála“.
Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa. Podľa neoficiálnych informácií, ktoré zverejnil kanál 112, mohlo dôjsť k výbuchu plynového zariadenia v kuchyni reštaurácie. Medzi zranenými sú údajne štyria zamestnanci reštaurácie.
Moskovský dopravný úrad v reakcii na toto nešťastie oznámil, že plánovaný Nočný cyklistický festival na Sadovom okruhu sa z „nepredvídaných dôvodov“ presúva na iný termín.
Okolie miesta incidentu polícia uzavrela. Podľa telegramového kanálu Baza explózia nastala v reštaurácii Balzi Rossi, ktorá sa nachádza na prízemí výškovej budovy zo Stalinovej éry. Baza tvrdí, že celkovo bolo zranených 21 ľudí, 17 je v kritickom stave.
Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Charakter akcie nie je oficiálne známy; niektoré telegramové kanály uvádzajú, že išlo o svadbu približne pre 50 hostí, iné tvrdia, že sa tam oslavovali „narodeniny generála“.
Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa. Podľa neoficiálnych informácií, ktoré zverejnil kanál 112, mohlo dôjsť k výbuchu plynového zariadenia v kuchyni reštaurácie. Medzi zranenými sú údajne štyria zamestnanci reštaurácie.
Moskovský dopravný úrad v reakcii na toto nešťastie oznámil, že plánovaný Nočný cyklistický festival na Sadovom okruhu sa z „nepredvídaných dôvodov“ presúva na iný termín.