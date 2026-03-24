VÝBUCH V ROPNEJ RAFINÉRII: Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa ukryli
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - V ropnej rafinérii v americkom štáte Texas došlo v pondelok k výbuchu. Miestne orgány vyzvali obyvateľov žijúcich v okolí, aby sa ukryli. Podľa miestnej šerifky neboli hlásené žiadne zranenia a explózia bola pravdepodobne spôsobená priemyselným ohrievačom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
„Na zaistenie bezpečnosti všetkých obyvateľov v okolí a vzhľadom na výbuch v rafinérii Valero, je nariadené okamžite sa ukryť,“ upozornili predstavitelia krízového riadenia mesta Port Arthur. Poznamenali, že toto nariadenia sa vzťahuje na rozsiahlu oblasť, ktorá obklopuje rafinériu.
Miestne médiá odvysielali zábery plameňov a čierneho dymu stúpajúcich z rafinérie a obyvatelia žijúci v jej blízkosti hovorili o hlasnom výbuchu. Príslušné orgány podľa denníka New York Post po explóziiu monitorovali kvalitu ovzdušia.
Rafinéria sa nachádza približne 145 kilometrov od mesta Houston a zamestnáva takmer 800 ľudí. Podľa internetovej stránky spoločnosti Valero dokáže spracovať zhruba 435.000 barelov ropy denne. V závode spracúvajú ťažkú kyslú ropu (s vysokým obsahom síry) na benzín, naftu a letecké palivo.
The Valero Port Arthur refinery is one of the largest in the United StatesThe facility processes roughly 395,000 barrels of crude oil per day, making it a critical piece of America's fuel supply chain. Port Arthur sits along the Gulf Coast refining corridor that handles… https://t.co/0vFSkU7IRO pic.twitter.com/QSMuT4XORR— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2026