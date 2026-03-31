< sekcia Zahraničie
Výbuch v ruskom v chemickom závode pripravil o život dvoch ľudí
Autor TASR
Moskva 31. marca (TASR) - Pri výbuchu spôsobenom poruchou zariadenia v jednom z najväčších ruských chemických podnikov prišli o život dvaja ľudia a ďalších 72 utrpelo zranenia, uviedol jeho prevádzkovateľ spoločnosť Sibur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
S plameňmi v závode v priemyselnom meste Nižnekamsk na západe Ruska bojovali desiatky hasičov.
„V dôsledku incidentu v závode Nižnekamskneftechem zahynuli dvaja ľudia. Osem ľudí bolo hospitalizovaných,“ uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach. „Požiar spôsobený poruchou zariadenia, sa podarilo lokalizovať,“ dodala.
„Zvyšných 64 ľudí, ktorí vyhľadali lekársku pomoc, utrpeli len ľahké zranenia,“ doplnila.
Spoločnosť Sibur uviedla, že nedošlo k úniku nebezpečných emisií ohrozujúcich verejné zdravie a že neustále monitoruje ovzdušie.
Starosta mesta Radmir Beljajev uviedol, že výbuch vyrazil okná na niektorých budovách.
Miestna pobočka ruskej vyšetrovacej komisie, ktorá sa zaoberá závažnými trestnými činmi, začala preverovať podozrenie z porušenia predpisov o bezpečnosti pri práci.
Nižnekamskneftechem je popredným ruským výrobcom syntetickej gumy a plastov, ktorými zásobuje široké spektrum odvetví - od automobilového priemyslu cez stavebníctvo až po farmaceutický priemysel a poľnohospodárstvo.
