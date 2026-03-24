Utorok 24. marec 2026
Výbuch v Sevastopole si vyžiadal dve obete, poškodil šesť domov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Sevastopol 24. marca (TASR) — Dvaja ľudia zahynuli v noci na utorok pri silnej explózii v bytovom dome v prístavnom meste Sevastopol na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Ďalších 12 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia, uviedol na platforme Telegrame Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a TASS.

Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, bol taký silný, že spôsobil zrútenie časti obytnej budovy. Poškodil aj susedný dom, ktorý museli úrady evakuovať. Tlaková vlna rozbila okná na štyroch ďalších budovách v okolí.

Krym bol v noci cieľom útokov ukrajinských dronov. V samotnom Sevastopole bolo počuť zvuk sirén systému protivzdušnej ochrany. Nie je však známe, či výbuch v obytnom dome spôsobili drony.

V Sevastopole sa nachádza dôležitý obchodný a vojenský prístav. Naďalej je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily, aj keď väčšina bojaschopných lodí a ponoriek bola po vypuknutí vojny na Ukrajine v dôsledku úspešných ukrajinských útokov presunutá do ruského prístavu Novorossijsk.
