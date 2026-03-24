Výbuch v Sevastopole si vyžiadal dve obete, poškodil šesť domov
Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, bol taký silný, že spôsobil zrútenie časti obytnej budovy.
Sevastopol 24. marca (TASR) — Dvaja ľudia zahynuli v noci na utorok pri silnej explózii v bytovom dome v prístavnom meste Sevastopol na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Ďalších 12 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia, uviedol na platforme Telegrame Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a TASS.
Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, bol taký silný, že spôsobil zrútenie časti obytnej budovy. Poškodil aj susedný dom, ktorý museli úrady evakuovať. Tlaková vlna rozbila okná na štyroch ďalších budovách v okolí.
Krym bol v noci cieľom útokov ukrajinských dronov. V samotnom Sevastopole bolo počuť zvuk sirén systému protivzdušnej ochrany. Nie je však známe, či výbuch v obytnom dome spôsobili drony.
V Sevastopole sa nachádza dôležitý obchodný a vojenský prístav. Naďalej je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily, aj keď väčšina bojaschopných lodí a ponoriek bola po vypuknutí vojny na Ukrajine v dôsledku úspešných ukrajinských útokov presunutá do ruského prístavu Novorossijsk.
Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, bol taký silný, že spôsobil zrútenie časti obytnej budovy. Poškodil aj susedný dom, ktorý museli úrady evakuovať. Tlaková vlna rozbila okná na štyroch ďalších budovách v okolí.
Krym bol v noci cieľom útokov ukrajinských dronov. V samotnom Sevastopole bolo počuť zvuk sirén systému protivzdušnej ochrany. Nie je však známe, či výbuch v obytnom dome spôsobili drony.
V Sevastopole sa nachádza dôležitý obchodný a vojenský prístav. Naďalej je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily, aj keď väčšina bojaschopných lodí a ponoriek bola po vypuknutí vojny na Ukrajine v dôsledku úspešných ukrajinských útokov presunutá do ruského prístavu Novorossijsk.