Výbuch v sklade v Náhornom Karabachu si vyžiadal najmenej 125 obetí

Moskva 27. september (TASR) - Počet obetí pondelkového výbuchu v sklade pohonných látok v azerbajdžanskom odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach vzrástol na 125. Do 300 ľudí utrpelo zranenia vrátane veľmi závažných popálenín.



S odvolaním sa na arménske ministerstvo zdravotníctva to uviedla agentúra Interfax-Azerbajdžan, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry Reuters. Karabašské úrady pri tom ešte v utorok ráno hlásili 20 mŕtvych a vyše 290 zranených.



K explózii došlo v pondelok neďaleko karabašského hlavného mesta Stepanakert a v čase, keď tisíce etnických Arménov v dôsledku vojenskej operácie azerbajdžanskej armády utekali zo svojich domovov v Karabachu.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v utorok uviedol, že do regiónu posiela zdravotnú pomoc pre zranených, pričom však naráža na problémy súvisiace s hustou premávkou na cestách, preplnenosťou nemocníc i nepriaznivým počasím.



Náhorný Karabach je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým Arméni. Táto oblasť je roky predmetom sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré oň v uplynulých desaťročiach viedli už dve vojny. Azerbajdžan tam minulý týždeň podnikol bleskovú vojenskú operáciu, ktorou de facto získal kontrolu nad sporným karabašským územím.



Arménska vláda v utorok popoludní oznámila, že po týchto udalostiach sa z Karabachu do Arménska uchýlilo už vyše 28.000 karabašských Arménov. V čase pred poslednou eskaláciou v Karabachu žilo asi 120.000 etnických Arménov.