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VÝBUCH V ŠKOLE: Zahynuli a utrpeli zranenia viacerí študenti
Na miesto dorazili záchranné zložky a vyšetrovacie tímy z provincie Kúnar, ktorá hraničí s Pakistanom.
Autor TASR
Kábul 28. novembra (TASR) - Na škole v afganskej provincii Kúnar na severovýchode krajiny došlo k výbuchu, pri ktorom zahynuli a utrpeli zranenia viacerí študenti. Ich presný počet nie je známy, píše TASR na základe správ televízie al-Džazíra a agentúry AP.
K výbuchu došlo približne o 10.00 h miestneho času. Bezprostredne nebolo zrejmé, čo ho spôsobilo. Na miesto dorazili záchranné zložky a vyšetrovacie tímy z provincie Kúnar, ktorá hraničí s Pakistanom.
V auguste útok ručným granátom na školský komplex v afganskej metropole Kábul zranil viac ako 40 detí vo veku od deväť do 14 rokov.
K výbuchu došlo približne o 10.00 h miestneho času. Bezprostredne nebolo zrejmé, čo ho spôsobilo. Na miesto dorazili záchranné zložky a vyšetrovacie tímy z provincie Kúnar, ktorá hraničí s Pakistanom.
V auguste útok ručným granátom na školský komplex v afganskej metropole Kábul zranil viac ako 40 detí vo veku od deväť do 14 rokov.