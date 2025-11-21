< sekcia Zahraničie
VÝBUCH V TOVÁRNI: Hlásia najmenej 15 obetí
Autor TASR
Islamabad 21. novembra (TASR) - Životy najmenej 15 pracovníkov si v piatok vyžiadal výbuch v továrni na výrobu lepidla na východe Pakistanu; zranenia utrpelo sedem ľudí. Polícia oznámila, že zadržala riaditeľa továrne a pátra po jej majiteľovi, ktorý krátko po výbuchu ušiel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Príčina výbuchu V továrni v meste Faisalábád v provincii Pandžáb nebola bezprostredne známa a je predmetom vyšetrovania, uviedla polícia. Podľa miestnych úradov poškodil budovu továrne a okolité domy, spôsobil požiar a vyvolal paniku v celej oblasti.
Záchranári podľa pôvodného vyhlásenia uviedli, že explodoval bojler. Agentúra Anadolu s odvolaním sa na miestne médiá však medzitým napísala, že explóziu spôsobil únik plynu, následkom čoho v jednej z tovární vypukol požiar, ktorý zachvátil aj ďalšie závody.
Nízke bezpečnostné štandardy sú podľa AP častou príčinou priemyselných nehôd a požiarov v továrňach v Pakistane. V roku 2024 utrpelo pri podobnom výbuchu kotla v textilnej továrni vo Faisalábáde zranenia 12 pracovníkov. Minulý týždeň pripravila štyroch ľudí o život explózia v továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky v najväčšom pakistanskom meste Karáčí.
