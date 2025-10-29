< sekcia Zahraničie
Výbuch v továrni na muníciu v Rusku spred týždňa si vyžiadal 23 obetí
Explózia zničila jednu z budov závodu, ktorý je súčasťou štátnej korporácie Rostech a vyrába a recykluje muníciu pre ruskú armádu.
Autor TASR
Moskva 29. októbra (TASR) — Celkovo 23 obetí si vyžiadal výbuch v muničnej továrni Palstmass v meste Kopejsk ležiacom v ruskej Čeľabinskej oblasti, ku ktorému došlo 22. októbra. V stredu to uviedla tlačová služba oblastnej vlády po ukončení záchrannej operácie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Konečný počet obetí tragédie je 23. Našli sa telá 16 obetí, pozostatky ďalších siedmich ešte neboli identifikované. Vyšetrovacie orgány pokračujú vo svojej práci,“ uvádza sa vo vyhlásení oblastnej vlády.
Úrady deň po incidente informovali o 12 mŕtvych. Príčina výbuchu stále nie je známa, gubernátor Čeľabinskej oblasti Alexej Teksler však okamžite poprel špekulácie, že ho spôsobil útok ukrajinského dronu. Ruský vyšetrovací výbor pripísal výbuch porušeniu bezpečnostných predpisov.
Explózia zničila jednu z budov závodu, ktorý je súčasťou štátnej korporácie Rostech a vyrába a recykluje muníciu pre ruskú armádu. Kopejsk leží približne 1600 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.
„Konečný počet obetí tragédie je 23. Našli sa telá 16 obetí, pozostatky ďalších siedmich ešte neboli identifikované. Vyšetrovacie orgány pokračujú vo svojej práci,“ uvádza sa vo vyhlásení oblastnej vlády.
Úrady deň po incidente informovali o 12 mŕtvych. Príčina výbuchu stále nie je známa, gubernátor Čeľabinskej oblasti Alexej Teksler však okamžite poprel špekulácie, že ho spôsobil útok ukrajinského dronu. Ruský vyšetrovací výbor pripísal výbuch porušeniu bezpečnostných predpisov.
Explózia zničila jednu z budov závodu, ktorý je súčasťou štátnej korporácie Rostech a vyrába a recykluje muníciu pre ruskú armádu. Kopejsk leží približne 1600 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.