< sekcia Zahraničie
VÝBUCH v továrni na muníciu: Zomrelo 10 ľudí
Gubernátor oznámil, že hasičom sa podarilo uhasiť požiar a naďalej prebiehajú záchranné operácie.
Autor TASR
Moskva 23. októbra (TASR) - Najmenej desať ľudí zahynulo v stredu pri výbuchu v muničnej továrni v ruskej Čeľabinskej oblasti, oznámil vo štvrtok na platforme Telegram tamojší gubernátor Alexej Teksler. Príčina výbuchu dosiaľ nie je známa, gubernátor vylúčil útok dronom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Podľa najnovších informácií, zahynulo pri výbuchu v závode v meste Kopejsk desať ľudí. Poloha ďalších 12 zamestnancov sa upresňuje,“ napísal. V skoršom príspevku uviedol, že zranenia utrpelo 19 ľudí, z toho päť bolo hospitalizovaných vo vážnom stave.
Gubernátor oznámil, že hasičom sa podarilo uhasiť požiar a naďalej prebiehajú záchranné operácie.
O výbuchu v závode v meste Kopejsk informoval gubernátor ešte v stredu vo večerných hodinách. Počet obetí spočiatku nebol známy. Teksler podľa stanice BBC neuviedol, o ktorý závod ide. Podľa overených záberov došlo k výbuchu v továrni Plastmassa, kde vyrábajú a recyklujú výbušniny pre ruskú armádu.
Ruskí predstavitelia nepovedali, čo spôsobilo výbuch, avšak Teksler poznamenal, že incident nezapríčinil útok dronom. Vyšetrovatelia začali v súvislosti s výbuchom trestné stíhanie. Oblastné orgány vyhlásili piatok za deň smútku.
„Podľa najnovších informácií, zahynulo pri výbuchu v závode v meste Kopejsk desať ľudí. Poloha ďalších 12 zamestnancov sa upresňuje,“ napísal. V skoršom príspevku uviedol, že zranenia utrpelo 19 ľudí, z toho päť bolo hospitalizovaných vo vážnom stave.
Gubernátor oznámil, že hasičom sa podarilo uhasiť požiar a naďalej prebiehajú záchranné operácie.
O výbuchu v závode v meste Kopejsk informoval gubernátor ešte v stredu vo večerných hodinách. Počet obetí spočiatku nebol známy. Teksler podľa stanice BBC neuviedol, o ktorý závod ide. Podľa overených záberov došlo k výbuchu v továrni Plastmassa, kde vyrábajú a recyklujú výbušniny pre ruskú armádu.
Ruskí predstavitelia nepovedali, čo spôsobilo výbuch, avšak Teksler poznamenal, že incident nezapríčinil útok dronom. Vyšetrovatelia začali v súvislosti s výbuchom trestné stíhanie. Oblastné orgány vyhlásili piatok za deň smútku.