VÝBUCH v továrni na ohňostroje: Vyžiadal si už 37 obetí
Autor TASR
Peking 8. mája (TASR) - Počet obetí, ktoré si tento týždeň vyžiadal výbuch v továrni na ohňostroje vo východnej Číne, stúpol na najmenej 37. Jedna osoba zostáva naďalej nezvestná, informovala v piatok televízia CCTV. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Ďalších 51 ľudí sa v súčasnosti lieči v nemocnici, vrátane piatich vážne zranených, dodala CCTV.
K výbuchu došlo v pondelok v meste Liou-jang v provincii Chu-nan východe Číny. Podľa DPA je tento región známy ako centrum výroby ohňostrojov.
Pátracie operácie na mieste nehody boli podľa úradov do veľkej miery dokončené. Podieľalo sa na nich viac ako 1500 záchranárov.
Polícia zadržala osem ľudí pre podozrenie z nedbanlivosti, informovala CCTV. Presná príčina výbuchu zostáva predmetom vyšetrovania.
Čína je veľkým svetovým výrobcom ohňostrojov, no tento priemysel už dlho sužujú podobné smrteľné nehody. V júni 2025 zahynulo pri výbuchu v inej továrni na ohňostroje v provincii Chu-nan deväť ľudí, pripomína DPA.
