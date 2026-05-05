VÝBUCH V TOVÁRNI NA OHŇOSTROJE: Zabil najmenej 21 ľudí
Autor TASR
Peking 5. mája (TASR) - Explózia v továrni na ohňostroje v meste Čchang-ša v čínskej provincii Chu-nan si v pondelok popoludní vyžiadala najmenej 21 obetí a ďalších 61 ľudí utrpelo poranenia, uviedla v utorok štátna televízia CCTV. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, Sin-chua a AP.
Na mieste bolo nasadených takmer 500 záchranárov. Úrady príčinu explózie vyšetrujú. Podľa informácii čínskej tlačovej agentúry Sin-chua výbuch nastal v pondelok okolo 16.40 h miestneho času (10.40 h SELČ).
Čínsky prezident Si Ťin-pching v reakcii vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po nezvestných a pomoci raneným. Požaduje tiež urýchlené prešetrenie nehody. Z incidentu podľa neho musí byť vyvodená zodpovednosť.
Častou príčinou priemyslených nehôd v Číne je obchádzanie bezpečnostných predpisov. Výbuch v továrni na výrobu ohňostrojov v rovnakej provincii si v júni minulého roka vyžiadal deväť obetí a spôsobil zranenia ďalším 26 ľuďom.
