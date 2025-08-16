Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
VÝBUCH V TOVÁRNI: Zabil najmenej 11 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V súvislosti s výbuchom sa začalo aj vyšetrovanie pre podozrenie z nedodržiavania bezpečnostných noriem pri práci.

Autor TASR
Moskva 16. augusta (TASR) - Pri výbuchu v továrni v Riazanskej oblasti na juhu európskej časti Ruska prišlo o život najmenej 11 ľudí. Desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia. Ruské nezávislé médiá informovali, že výbuch nastal v továrni na výrobu pušného prachu, doplnila agentúra AFP.

Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie na sociálnych sieťach zverejnilo fotografie poškodenej budovy a dodalo, že pri výbuchu bolo zranených 130 ľudí. Hospitalizovaných muselo byť 29 z nich.

Podľa správ nezávislých médií k výbuchu došlo v piatok v továrni Elastik, ktorá sa nachádza neďaleko mestečka Lesnoj v centrálnej časti Riazanskej oblasti a kde sa vyrába pušný prach a munícia. V roku 2021 tam pri výbuchu zahynulo 17 ľudí.

Úrady v Riazanskej oblasti vyhlásili pondelok 18. augusta za deň smútku. „Vlajky budú spustené na pol žrde na území celého regiónu,“ povedal gubernátor Pavel Malkov v príspevku na platforme Telegram.

V súvislosti s výbuchom sa začalo aj vyšetrovanie pre podozrenie z nedodržiavania bezpečnostných noriem pri práci.

AFP podotkla, že smrteľné nehody v priemyselných továrňach nie sú v Rusku ničím nezvyčajným.
