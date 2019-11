Výbuch v Turkami kontrolovanej časti Sýrie si vyžiadal 14 obetí

Damask 16. novembra (TASR) - Štrnásť obetí na životoch, z toho deväť civilistov, si v sobotu vyžiadal výbuch nálože umiestnenej v aute, ku ktorému došlo v Turkami kontrolovanom meste al-Báb na severozápade Sýrie. S odvolaním sa na správy mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne o tom informovala agentúra AFP.



Bomba, ktorá explodovala na stanici autobusov a taxíkov, taktiež zranila 33 osôb - z toho niektoré vážne.



K výbuchu sa bezprostredne nikto neprihlásil, avšak ako uviedlo SOHR, v meste dochádza k útokom opakovane už od februára 2017, keď z neho turecké jednotky vytlačili bojovníkov extrémistického hnutia Islamský štát (IS).



Mesto al-Báb, ktoré sa nachádza približne 30 kilometrov na severozápad od Aleppa, bolo najzápadnejšou baštou niekdajšieho samozvaného kalifátu IS.