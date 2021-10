Výbuch v Ugande bol teroristický čin, tvrdí prezident Museveni

Kampala 24. októbra (TASR) - Sobotňajší výbuch v ugandskej metropole Kampala, ktorý zabil jednu osobu a ďalších päť zranil, bol "teroristický čin", povedal v nedeľu prezident krajiny Yoweri Museveni. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zdá sa, že išlo o teroristický čin, ale my páchateľov dolapíme," napísal Museveni na Twitteri.



K výbuchu došlo v sobotu o 21.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) na frekventovanej ulici v oblasti Kawempe na predmestí hlavného mesta Kampala.



Traja ľudia na ulici údajne "nechali balík", ktorý neskôr vybuchol, pričom zahynul jeden človek a piati utrpeli zranenia, priblížil Museveni.



Vyšetrovatelia momentálne skúmajú miesto výbuchu a podrobnosti vrátane inštrukcií, čo majú obyvatelia Ugandy spraviť, ak prídu do kontaktu "s týmito možnými teroristami", zverejnia neskôr, dodal prezident.



"Verejnosť by sa nemala báť, túto kriminalitu porazíme tak, ako sme porazili všetku ostatnú kriminalitu spáchanú prasatami, ktoré si nevážia život," povedal Museveni.



K výbuchu došlo približne dve hodiny po tom, čo začal platiť celoštátny nočný zákaz vychádzania v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie, približuje AFP.