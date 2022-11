Výbuch v uhoľnej bani na severe Turecka spôsobila nedbanlivosť

Istanbul 10. novembra (TASR) - Výbuch v uhoľnej bani na severe Turecka, pri ktorom v októbri zahynulo 42 ľudí, spôsobila nedbanlivosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Koncentrácia metánu v bani na pobreží Čierneho mora prekročila 14. októbra varovnú hranicu jedno percento v 85 prípadoch, píše sa v policajnej správe, do ktorej mohla AFP nahliadnuť . Zamestnanec bane povedal, že sa s baníkmi v podzemí pár minút pred výbuchom nedokázal spojiť, aby ich varoval. Podľa jeho slov zlyhala telekomunikácia.



"Po preskúmaní celkovej prevádzky (bane) možno hovoriť o reťazi nedbanlivostí," píše sa v 240-stranovej správe tureckej polície. Nahromadenie metánu v bani mohli spôsobiť poruchy vo ventilačnom systéme. Nový systém mal byť dodaný už v marci, no dodávateľ požiadal o odklad do novembra.



Vyšetrovatelia vypočuli 350 ľudí vrátane preživších zamestnancov, manažérov a tiež rodiny obetí. V súvislosti s výbuchom bolo obvinených osem ľudí vrátane manažéra bane a jeho zástupcov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prisľúbil úplné vyšetrenie tohto nešťastia a povedal, že zodpovední nebudú "ušetrení".