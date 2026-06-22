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VÝBUCH VOJENSKEJ MUNÍCIE: Štyri deti zahynuli, ďalších 8 je zranených
Predbežný počet obetí tejto tragickej udalosti zatiaľ predstavuje štyri mŕtve deti – tri dievčatá a jeden chlapec – a ďalších osem detí s rôznymi zraneniami, z ktorých niektoré sú v kritickom stave.
Autor TASR
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Saná 22. júna (TASR) - Pri výbuchu spôsobenom pozostatkami vojnovej munície na juhu Jemenu, ktorý je pod kontrolou tamojšej vlády, zahynuli štyri deti a ďalších osem utrpelo zranenia. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedol vojenský predstaviteľ, píše TASR.
„Predbežný počet obetí tejto tragickej udalosti zatiaľ predstavuje štyri mŕtve deti – tri dievčatá a jeden chlapec – a ďalších osem detí s rôznymi zraneniami, z ktorých niektoré sú v kritickom stave,“ povedal predstaviteľ z provincie Dálí. Dodal, že obete mali od šesť do 14 rokov.
Nehody s fatálnymi následkami spôsobené vojenskou muníciou sú v Jemene pomerne bežné, keďže krajinu sužuje viac než desať rokov trvajúci konflikt medzi medzinárodne uznávanou vládou a Iránom podporovanými jemenskými povstalcami húsíami.
Provincia Dálí bola dejiskom ostrých bojov medzi bojujúcimi stranami, keď sa povstalci pred približne desiatimi rokmi pokúšali obsadiť mesto Aden.
K najnovším úmrtiam došlo len necelé dva týždne po výbuchu v muničnom sklade v Adene, pri ktorom podľa dvoch bezpečnostných zdrojov zahynulo najmenej 12 ľudí.
„Predbežný počet obetí tejto tragickej udalosti zatiaľ predstavuje štyri mŕtve deti – tri dievčatá a jeden chlapec – a ďalších osem detí s rôznymi zraneniami, z ktorých niektoré sú v kritickom stave,“ povedal predstaviteľ z provincie Dálí. Dodal, že obete mali od šesť do 14 rokov.
Nehody s fatálnymi následkami spôsobené vojenskou muníciou sú v Jemene pomerne bežné, keďže krajinu sužuje viac než desať rokov trvajúci konflikt medzi medzinárodne uznávanou vládou a Iránom podporovanými jemenskými povstalcami húsíami.
Provincia Dálí bola dejiskom ostrých bojov medzi bojujúcimi stranami, keď sa povstalci pred približne desiatimi rokmi pokúšali obsadiť mesto Aden.
K najnovším úmrtiam došlo len necelé dva týždne po výbuchu v muničnom sklade v Adene, pri ktorom podľa dvoch bezpečnostných zdrojov zahynulo najmenej 12 ľudí.