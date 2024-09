Výbuchy majú najmenej deväť obetí, explodovali i solárne panely

Bejrút 18. septembra (TASR) - Pri druhej vlne výbuchov osobných komunikačných zariadení v Libanone prišli v stredu o život najmenej deviati ľudia a vyše 300 osôb utrpelo zranenia, informovalo libanonské ministerstvo zdravotníctva, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa zdroja blízkeho hnutiu Hizballáh vybuchovali vysielačky používané jeho príslušníkmi v Bejrúte, štátne médiá zase hlásili podobné výbuchy na juhu a východe Libanonu. To, že išlo o vysielačky, potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva.



V Bejrúte a na juhu krajiny údajne došlo aj k výbuchom solárnych panelov na domoch, píše agentúra AP s odvolaním sa na oficiálnu libanonskú tlačovú agentúru. Pri týchto explóziách utrpelo zranenia najmenej jedna osoba.



Niekoľko výbuchov otriaslo pohrebom na juhu Bejrútu, zorganizovaného pre troch príslušníkov Hizballáhu a dieťa, ktorí prišli o život v utorok pri výbuchoch pagerov, informoval novinár z agentúry AP, ktorý sa na pohrebe zúčastnil.



V utorok na viacerých miestach v Libanone koordinovane vybuchli stovky osobných komunikačných zariadení, tzv. pagerov. Zranenia utrpelo približne 2800 ľudí a najmenej 12 ľudí zraneniam podľahlo. Medzi zranenými boli údajne mnohí príslušníci proiránskeho hnutia Hizballáh, ktorí z Libanonu bojujú proti Izraelu, existuje preto podozrenie, že za útokmi stojí Izrael.



Útoky, ktoré Izrael nekomentoval, vyvolali opätovné obavy, že konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom by mohol vyústiť do vojny.



Izrael začal v stredu preventívne presúvať viac jednotiek k hraniciam s Libanonom, informoval zdroj z armádneho prostredia pod podmienkou anonymity.