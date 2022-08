Výbuchy na Kryme poškodili železničnú trať

Londýn 16. augusta (TASR) - Výbuch v muničnom sklade, ktorý sa odohral v utorok ráno v obci Majske neďaleko mesta Džankoj na severe Ruskom anektovaného Krymského polostrova, spôsobil poškodenie železničnej trate. Podľa britského denníka The Guardian o tom informoval Ruskom odsadený šéf krymskej administratívy Sergej Axionov.



Ten spresnil, že vlaky z Krasnodarského kraja, ktorý leží na juhu Ruska, budú jazdiť len po dedinu Vladyslavivka pri meste Feodosija. Cestujúci do ďalších staníc budú môcť pokračovať v ceste autobusmi, ktoré ich prepravia na najbližšiu možnú autobusovú stanicu.



Ruské ministerstvo obrany o incidente v Majskom hovorí ako o požiari v dočasnom muničnom sklade v areáli vojenského útvaru a následných detonáciách.



Ukrajinské vedenie utorkové udalosti na Kryme nekomentovalo. AFP vo svojom spravodajstve pripomenula, že Ukrajina sa neprihlásila k zodpovednosti ani za jeden z útokov na Kryme, ale jej predstavitelia viackrát pripustili, že by do nich mohli byť zapletené prokyjevské sily.



Ruská redakcia britskej stanice BBC informovala, že na videách zverejnených na sociálnych sieťach vidno silný výbuch a stĺp sivého dymu, ako aj následné výbuchy menšej sily. Tie hlasné bolo počuť na veľkú vzdialenosť, uviedli očití svedkovia.



Okrem toho exilová bieloruská televízia NEXTA-TV a tiež viaceré ruské médiá priniesli informácie, že v utorok okolo 06.00 h miestneho času vypukol požiar aj v transformátorovej rozvodni v meste Džankoj.



Ruské úrady zatiaľ k tomuto incidentu neposkytli žiadne ďalšie podrobnosti. K prerušeniu dodávok elektrickej energie údajne nedošlo.