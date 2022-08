Výbuchy na Kryme spôsobili ukrajinské špeciálne sily, tvrdí Kyjev

Kyjev/Moskva 10. augusta (TASR) - Utorkové výbuchy na ruskej leteckej základni Novofedorivka na Kryme spôsobili ukrajinské špeciálne jednotky. Píše o tom TASR na základe informácií, ktoré zverejnil americký denník The Washington Post a britská spravodajská stanica Sky News.



Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ v rozhovore pre americké noviny odmietol prezradiť podrobnosti, avšak potvrdil účasť ukrajinských síl na incidente. Ukrajinská armáda v oficiálnom vyhlásení uviedla, že pri výbuchoch na základni Novofedorivka bolo zničených deväť ruských lietadiel. K zodpovednosti za výbuchy sa však neprihlásila.



Istý americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity povedal denníku The Washington Post, že útok zrejme uskutočnila ukrajinská armáda, avšak nepoužila pri tom americké zbrane.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak zas vyhlásil, že séria výbuchov na ruskej základni mohla byť dielom partizánskych sabotérov.



Pri explóziách zahynul najmenej jeden civilista a 14 osôb utrpelo zranenia, vrátane dvoch detí. Z oblasti museli evakuovať 250 obyvateľov, ktorým výbuchy poškodili príbytky, uviedla agentúra AP.



Rusko tvrdí, že na základni vybuchla munícia, a popiera, že došlo k poškodeniu lietadiel. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, podľa ktorých horelo na viacerých miestach na základni, vrátane v oblasti vzletovej a pristávacej dráhy.



Ruský prezident Vladimir Putin už dávnejšie varoval, že prípadný pokus Kyjeva zmocniť sa Krymu vojensky by sa stretol s tvrdou odozvou Ruska. Ukrajinský Krymský polostrov anektovalo Rusko v roku 2014 po referende, ktoré Kyjev i Západ označili za zmanipulované.