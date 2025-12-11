< sekcia Zahraničie
Výbuchy nástražných systémov v Kyjeve si vyžiadali najmenej jednu obeť
K prvej explózii došlo v počas hliadkovania dvoch príslušníkov Národnej gardy vo štvrti vo východnej štvrti Kyjeva, uviedla prokuratúra.
Autor TASR
Kyjev 11. decembra (TASR) - Výbuchy dvoch improvizovaných výbušných zariadení, ku ktorým došlo vo štvrtok v Kyjeve, si vyžiadali život najmenej jedného príslušníka poriadkovej žandárskej služby - Národnej gardy. Zranenia utrpeli štyri osoby vrátane dvoch príslušníkov polície. S odvolaním sa na mestskú prokuratúru o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Druhá explózia nastala, keď už na mieste prvého výbuchu zasahovali policajti a záchranári, dodala prokuratúra.
