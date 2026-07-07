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Výbuchy pri hoteli v Damasku: Je tam ubytovaný Macron
Sýrske úrady následne oznámili, že pri incidente utrpelo zranenia najmenej 18 osôb, vrátane štyroch policajtov.
Autor TASR,aktualizované
Damask 7. júla (TASR) - V blízkosti hotela v centre sýrskej metropoly Damask, v ktorom je ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron, došlo v utorok k výbuchom. Svedkovia agentúr AFP a Reuters hlásili z miesta incidentu stúpajúci dym, informuje TASR.
Podľa portálu Euronews išlo o dva výbuchy v blízkosti sídla ministerstva cestovného ruchu v tej istej časti Damasku, ako je Macronov hotel.
Francúzsky prezident sa v tom čase nachádzal v prezidentskom paláci, kde mal rokovať so svojim sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Po výbuchoch bezpečnostné zložky uzavreli cesty a na miesto dorazili záchranné zložky.
Paríž krátko po incidente potvrdil, že Macron je v poriadku a pokračuje vo svojej návšteve podľa plánu.
Sýrske úrady následne oznámili, že pri incidente utrpelo zranenia najmenej 18 osôb, vrátane štyroch policajtov. Tamojší rezort vnútra dodal, že výbuchy zapríčinili „dve improvizované zariadenia, z ktorých prvé bolo umiestnené vnútri auta zaparkovaného na okraji cesty, zatiaľ čo druhé v kontajneri na odpadky“.
Francúzsky prezident pricestoval do Damasku v pondelok ako prvá hlava štátu zo západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v roku 2024.
Podľa portálu Euronews išlo o dva výbuchy v blízkosti sídla ministerstva cestovného ruchu v tej istej časti Damasku, ako je Macronov hotel.
Francúzsky prezident sa v tom čase nachádzal v prezidentskom paláci, kde mal rokovať so svojim sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Po výbuchoch bezpečnostné zložky uzavreli cesty a na miesto dorazili záchranné zložky.
Paríž krátko po incidente potvrdil, že Macron je v poriadku a pokračuje vo svojej návšteve podľa plánu.
Sýrske úrady následne oznámili, že pri incidente utrpelo zranenia najmenej 18 osôb, vrátane štyroch policajtov. Tamojší rezort vnútra dodal, že výbuchy zapríčinili „dve improvizované zariadenia, z ktorých prvé bolo umiestnené vnútri auta zaparkovaného na okraji cesty, zatiaľ čo druhé v kontajneri na odpadky“.
Francúzsky prezident pricestoval do Damasku v pondelok ako prvá hlava štátu zo západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v roku 2024.