VÝBUCHY V ABÚ ZABÍ: Protivzdušná obrana reaguje na rakety z Iránu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ministerstvo obrany taktiež na X nariadilo verejnosti, aby dodržiavala bezpečnostné opatrenia.

Autor TASR
Abú Zabí 5. marca (TASR) - Obyvatelia Abú Zabí vo štvrtok hlásili sériu hlasných výbuchov, ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov oznámilo, že protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety vypálené z Iránu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.

Systémy protivzdušnej obrany v súčasnosti reagujú na raketovú hrozbu,“ uviedol vo vyhlásení na sieti X Národný úrad pre riadenie núdzových situácií, kríz a katastrof.

Priemyselnú zónu hlavného mesta SAE vo štvrtok zasiahli padajúce trosky dronu. Pri tomto incidente utrpelo zranenia šesť ľudí z Pakistanu a Nepálu. Protivzdušná obrana uviedla, že zneškodnila šesť balistických striel, zatiaľ čo jedna dopadla na územie krajiny.

SAE je terčom iránskych útokov, ktoré sú reakciou na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike. Tá sa začala v sobotu koordinovanými útokmi Spojených štátov a Izraela. Irán odvetné útoky zameriava na vojenské zariadenia USA, ale aj americké veľvyslanectvá a civilnú infraštruktúru v celom Perzskom zálive.
