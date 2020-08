VÝBUCHY V BEJRÚTE si vyžiadali najmenej 78 obetí a vyše 4000 zranených

Ľudia pomáhajú zranenému mužovi na ulici po masívnej explózii v Bejrúte 4. augusta 2020. Libanonskou metropolou Bejrút otriasli v utorok dva mohutné výbuchy, zranenia utrpeli desiatky ľudí, informovala agentúra AFP. Výbuchy hlásili z prístavu, bolo ich počuť vo veľkých častiach mesta. Tlaková vlna rozbila sklá na oknách budov a nad mestom sa vzniesol veľký oblak dymu. K výbuchom, ktorých príčina nebola bezprostredne známa, došlo v rušnej štvrti Hamrá. Libanonské médiá zverejnili snímky ľudí uväznených v troskách, niektorých zakrvavených. Foto: TASR/AP

Pomoc Libanonu po explózii ponúkli EÚ, Francúzsko, USA, Irán aj Izrael

Tlaková vlna poškodila aj prezidentský palác vo štvrti Baabdá, ale aj množstvo ďalších budov vrátane ruského veľvyslanectva. Foto: TASR/AP

Seizmológovia: Výbuchy v Bejrúte mali silu ako zemetrasenie s magnitúdom 4,5

Dijáb: V prístavnom sklade v Bejrúte bolo asi 2750 ton dusičnanu amónneho

Trump: Americkí generáli si myslia, že v Bejrúte explodovala bomba

Po výbuchoch v Bejrúte zranených hlásia ambasády Belgicka, Holandska a Nemecka

Aún zvolal krízové zasadnutie vlády, Dijáb chce vyšetrovací tím

Zástupcovia rezortu obrany USA odmietli Trumpov výrok o "útoku" v Bejrúte

Bejrút 4. augusta (TASR) - Dve mohutné explózie, ku ktorým došlo v utorok podvečer v prístave libanonskej metropoly Bejrút, si vyžiadali životy 73 ľudí a najmenej 3700 zranených.Úrady v aktualizovanej bilancii pripustili, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na libanonské ministerstvo zdravotníctva.K dvom výbuchom, ktoré nasledovali krátko po sebe, došlo v prístave po 18.10 h miestneho času. Ich príčina zatiaľ nie je známa.Tlaková vlna po výbuchoch spôsobila škody na mnohých budovách po celom meste. Poškodená bola aj loď slúžiaca námornej misii Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL). Zranenia utrpelo niekoľko príslušníkov UNIFIL, uvádza sa vo vyhlásení tejto misie OSN. Stav niektorých zo zranených je vážny.Vedenie krajiny zvolalo radu obrany štátu, ktorá na svojom večernom zasadnutí vyhlásila Bejrút za oblasť katastrofy.Vzhľadom na škody na životoch, zdraví a majetku, ako aj vzhľadom na hlbokú ekonomickú krízu, v ktorej sa Libanon už dávnejšie ocitol, tamojšia vláda požiadala spriatelené krajiny o pomoc.Viaceré štáty už na túto žiadosť reagovali a prisľúbili lekársku i humanitárnu pomoc.Pripravenosť pomôcť prejavil aj Izrael, s ktorým je Libanon technicky stále vo vojnovom stave.Európska únia vyjadrila Libanonu solidaritu a pripravenosť pomôcť po obrovskej explózii neďaleko centra metropoly Bejrút. V utorok večer o tom informoval predseda Európskej rady Charles Michel, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Aj Francúzsko je pripravené pomôcť Libanonu po explózii, pri ktorej v utorok zahynulo najmenej 50 ľudí a vyše 3000 ďalších utrpelo zranenia. Na svojom účte na Twitteri to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.napísal Le Drian.Podobne zareagovali USA, Irán a Izrael.Americké ministerstvo zahraničných vecí pozorne sleduje správy o explózii v Bejrúte a už je pripravené ", uviedol hovorca pre tlačovú agentúru Reuters. Ministerstvo podľa hovorcu nemá žiadne presné informácie o príčine explózie, ale úzko spolupracuje s úradmi, aby sa zistilo, či incident nepostihol aj nejakých občanov Spojených štátov.napísal v utorok večer na Twitteri iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf po smrtiacom výbuchu, ktorý otriasol Bejrútom.uviedol v tweete Zaríf.Izraelský minister obrany Benny Ganc aj minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi ponúkli Libanonu zdravotnícku a humanitárnu pomoc." povedal Aškenazi s tým, že nemá dôvod neveriť správam z libanonskej metropoly.Libanonský premiér Hasan Dijáb v utorok žiadal potrestanie osôb zodpovedných za dva mohutné výbuchy, ktoré podvečer otriasli prístavom v Bejrúte a vyžiadali si najmenej 60 obetí a stovky zranených.vyhlásil Dijáb v televíznom prejave.Dijáb súčasne požiadal o pomoc všetky krajiny, ktoré "abySvoju pomoc už medzičasom ponúkli EÚ, USA, Francúzsko, Rusko, Turecko, viaceré štáty Perzského zálivu, ako aj Izrael, ktorý je technicky s Libanonom stále vo vojnovom stave.Židovský štát ponúkol Libanonu lekársku a humanitárnu pomoc. Agentúra AFP pripomenula, že táto ponuka prišla po tom, ako sa v uplynulých dvoch týždňoch výrazne zvýšilo napätie medzi dvoma susednými štátmi. Izraelská armáda však v utorok večer vydala vyhlásenie, že "nastal čas dať konflikt bokom" a pomôcť Libanonu.Nemenovaný predstaviteľ libanonskej bezpečnostnej služby predtým pripustil, že v prístave zrejme vybuchli materiály, ktoré boli skonfiškované a uskladnené v tamojšom sklade už "celé roky".Premiér Dijáb vo svojom prejave avizoval zverejnenie nových faktov o "Podľa jordánskych seizmológov mal výbuch intenzitu rovnajúcu sa zemetraseniu s magnitúdou 4,5.Otrasy pocítili aj v cyperskom hlavnom meste Nikózia, vzdialenej od Bejrútu 250 kilometrov.V dôsledku výbuchu a tlakovej vlny sa fasády budov blízko prístavu zrútili. Bytové domy a kancelárske budovy sú poškodené v celom meste. Škody na svojich budovách hlási aj viacero zahraničných zastupiteľstiev vrátane ruského a fínskeho. Podľa agentúry AFP zranenia utrpeli zamestnanci ruskej aj nemeckej ambasády.Podľa agentúry TASS v Libanone boli večer problémy s internetovým pripojením. Zatiaľ nie je jasné, či to súvisí s explóziami v bejrútskom prístave.Libanonský premiér Hasan Dijáb v noci na stredu informoval, že v prístavnom sklade v Bejrúte, kde v utorok podvečer došlo k dvom mohutným výbuchom, sa nachádzalo asi 2750 ton dusičnanu amónneho.Dijáb podľa svojho hovorcu označil za neprijateľné, že" uviedol hovorca s odvolaním sa na vyjadrenie premiéra na zasadnutí rady obrany štátu, ktoré sa konalo v utorok večer.Dusičnan amónny je biela kryštalická látka používaná ako poľnohospodárske hnojivo, dezinfekčný prostriedok vody a vďaka svojim oxidačným vlastnostiam aj v pyrotechnike. Dusičnany amoniaku sú tiež používané na úpravu rýchlosti detonácie iných výbušnín.Dva výbuchy v bejrútskom prístave, ktoré nasledovali v utorok po 18.10 h miestneho času krátko po sebe, si vyžiadali najmenej 73 obetí na životoch a vyše 3700 zranených, informovala agentúra AFP.Úrady v utorok večer aktualizovanej bilancii pripustili, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Austrálska vláda v stredu potvrdila, že medzi obeťami je aj jeden Austrálčan.Podľa agentúry AFP výbuchy, ktoré otriasli celým mestom, vyvolali v jeho uliciach paniku a chaos. Miestne nemocnice sú výbuchmi poškodené a plné zranených. Mnohých pacientov previezli preto z Bejrútu do iných miest. Červený kríž vyzval na bezodkladné darovanie krvi. Spravodajský portál L'Orient-Le Jour informovali, že v stredu v Bejrúte spustia prevádzku troch poľných nemocníc.V celom meste i krajine sa zdvihla vlna solidarity: ľudia si navzájom pomáhajú pri pátraní po nezvestných príbuzných či priateľoch, poskytujú strechu nad hlavou tým, ktorých domy v Bejrúte boli výbuchmi vážne poškodené, lekári otvorili svoje ambulancie a ošetrujú ranených.Príčina výbuchov, ktoré spôsobili aj veľké materiálne škody, nateraz nie je jasná, ale riaditeľ libanonskej tajnej služby Abbás Ibráhím už v utorok večer uviedol, že v mestskom prístave boli skladované zhabané výbušné materiály.Podľa libanonskej televízie LBC International k výbuchom došlo údajne počas zváračských prác.Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že utorkové mohutné výbuchy v Bejrúte ". Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že utorkové mohutné výbuchy v Bejrúte ". Informovala o tom agentúra AFP.Trump vysvetlil, že sa stretol s americkými generálmi, podľa ktorých výbuchy v bejrútskom prístave spôsobilo niečo ako bomba.uviedol Trump.vyhlásil.Na úvod svojej tlačovej konferencie venovanej epidémii vyvolanej koronavírusom Trump vyjadril Libanonu sústrasť v mene Spojených štátov a zopakoval, že jeho krajina "je pripravená" pomôcť. Spravodajský portál L'Orient-Le Jour informoval, že v stredu v Bejrúte spustia prevádzku troch poľných nemocníc.o dvoch mohutných výbuchoch, ku ktorým došlo v utorok podvečer v Bejrúte, hlásia zranených ambasády Belgicka, Holandska a Nemecka sídliace v blízkosti prístavu libanonskej metropoly. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Belga.Šéf belgickej diplomacie Philippe Goffin prostredníctvom sociálnej siete Twitter informoval, že veľvyslanectvo Belgicka bolo poškodené výbuchmi v prístave.Podľa jeho slov črepiny skla z okien rozbitých tlakovou vlnou "mierne zranili" dvoch diplomatov a tiež dvoch rodinných príslušníkov personálu ambasády.Goffin v reakcii na výzvu libanonského premiéra Hasana Dijába pre medzinárodnú spoločnosť o poskytnutie pomoci dodal, že Belgicko je ochotné pomôcť pri prekonávaní následkov "tejto hroznej explózie" a jeho rezort vyjde v ústrety aj Belgičanom žijúcim v Bejrúte, ktorí budú potrebovať pomoc v súvislosti s ničivými výbuchmi.Podľa agentúry Belga zranených zamestnancov hlásia aj veľvyslanectvá Holandska a Nemecka, ktoré sa tiež nachádzajú v blízkosti prístavu.Nemecké ministerstvo zahraničných vecí spresnilo, že momentálne nevie posúdiť stav škôd na budove veľvyslanectva. Upozornilo, že vzhľadom na rozsiahle škody v zničenej mestskej oblasti zatiaľ nemôže potvrdiť, či medzi obeťami alebo zranenými sú aj nemeckí štátni príslušníci.Holandské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že v dôsledku výbuchov bolo na veľvyslanectve v Bejrúte zranených päť osôb, z toho štyria zamestnanci a jeden ich rodinný príslušník.Libanonský prezident Michel Aún zvolal na stredu krízové zasadnutie vlády, ktoré bude venované dôsledkom utorkového mohutného výbuchu v bejrútskom prístave.Podľa najnovšej bilancie ministerstva zdravotníctva si explózie vyžiadali životy najmenej 78 ľudí a okolo 4000 zranených.Výbuchy spôsobili v meste aj veľmi veľké materiálne škody, najmä v oblasti prístavu. Predpokladá sa preto, že počet obetí ešte stúpne, keďže záchranári ešte neprehľadali ruiny všetkých zrútených a poškodených budov.Libanonská metropola Bejrút bola vyhlásená za oblasť katastrofy a Aún navrhol, aby sa v nej na dva týždne zaviedol výnimočný stav, informovala v noci na stredu televízia CNN. Rada obrany štátu v noci na stredu odporučila, aby na poriadok v meste dozerala armáda.Zatiaľ nie je jasné, čo výbuchy spôsobilo. Libanonský premiér Hasan Dijáb v noci na stredu žiadal vytvoriť komisiu, ktorá by zistila príčiny a prešetrila okolnosti výbuchov, informovala v stredu televízia al-Džazíra. Prvé výsledky vyšetrovania majú byť známe do piatich dní. Dijáb žiada pre vinníkov za výbuchy prísne tresty.Viacero cudzincov je aj medzi zranenými. Zranenia utrpeli aj viacerí príslušníci misie OSN v Libanone, uviedli agentúrne zdroje.Mnohé štáty sveta a organizácie, najnovšie Liga arabských štátov, vyjadrili sústrasť pozostalým po obetiach a prisľúbili Libanonu lekársku i humanitárnu pomoc. Pomoc už do Libanonu vyslali Francúzsko, Katar, Irak i Kuvajt.Traja predstavitelia amerického ministerstva obrany nemajú informácie, ktoré by nasvedčovali, že mohutné výbuchy v libanonskom hlavnom meste Bejrút boli dôsledkom útoku. Takto však o tragédii v Bejrúte hovoril prezident USA Donald Trump počas brífingu v Bielom dome.Úradníci, ktorí odmietli byť identifikovaní, však pre televíziu CNN uviedli, že "nevedia, o čom prezident hovoril".Jeden zo zdrojov zdôraznil, že keby existovali náznaky, že šlo o útok, malo by to za následok automatické zvýšenie ochrany amerických vojakov a majetku USA v regióne.spresnil zdroj.dodal.Trump v noci na stredu na brífingu v Bielom dome vyhlásil, že utorkové mohutné výbuchy v BejrúteNásledne vysvetlil, že sa stretol s americkými generálmi, podľa ktorých výbuchy v bejrútskom prístave spôsobilo niečo ako bomba.uviedol Trump.vyhlásil.Na úvod svojej tlačovej konferencie venovanej epidémii vyvolanej koronavírusom Trump vyjadril Libanonu sústrasť v mene Spojených štátov a zopakoval, že jeho krajina "je pripravená" pomôcť.Pokiaľ ide o príčinu výbuchov, z Libanonu zatiaľ prichádzajú protichodné správy: najprv sa explózie pripisovali požiaru v sklade s pyrotechnikou, neskôr sa objavila verzia, že výbuchy spôsobili zhabanéTelevízia CNN však informovala, že libanonskí predstavitelia neoznačujú výbuchy za útok.Očití svedkovia uvádzajú, že najmä druhá explózia bola veľmi silná a nad miestom výbuchu sa vytvoril oblak v tvare hríba.uviedol podľa agentúry AFP nemenovaný obyvateľ Bejrútu, ktorý to sledoval z balkóna svojho bytu. Dodal, že tlaková vlna ho potom hodila do vnútra bytu.