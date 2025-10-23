Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Zahraničie

Výbuchy v továrni pri Čeľabinsku: Hlásia najmenej deväť obetí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa gubernátora nič nenasvedčuje tomu, že incident je akýmkoľvek spôsobom spojený s aktivitami dronov.

Autor TASR
Moskva 23. októbra (TASR) - Pri dvoch explóziách vo fabrike v ruskom meste Kopejsk východne od Čeľabinsku zahynulo najmenej deväť ľudí. V noci na štvrtok o tom informoval miestny gubernátor Alexej Teksler na Telegrame. TASR o tom píše podľa agentúr TASS a Reuters.

Zatiaľ bolo potvrdených deväť obetí. Päť ďalších osôb sa zranilo. Overujeme informácie o nezvestných osobách,“ napísal Teksler. Zranení sú vo vážnom stave a boli prevezení do nemocnice.

Na mieste v súčasnosti zasahujú záchranné zložky, ktoré sa snažia dostať pod kontrolu požiar vyvolaný explóziami.

Podľa gubernátora nič nenasvedčuje tomu, že incident je akýmkoľvek spôsobom spojený s aktivitami dronov.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov