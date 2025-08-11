< sekcia Zahraničie
Vychádza kontroverzná biografia o princovi Andrewovi
Kniha sa už teraz nachádza na popredných miestach rebríčka bestsellerov.
Autor TASR
Londýn 11. augusta (TASR) - V Británii vychádza životopisná kniha o princovi Andrewovi, členovi britskej kráľovskej rodiny, mladšom bratovi kráľa Karola III. Publikácia, už teraz označovaná za kontroverznú, je plná škandalóznych príbehov o peniazoch a osobných vzťahoch, informuje stanica BBC News.
Kniha Andrewa Lownieho s názvom The Rise and Fall of the House of York (Vzostup a pád rodu Yorkovcov) je nelichotivým portrétom princa Andrewa. Vykresľuje ho ako arogantného, sebeckého človeka, ktorý okrem iného popiera svoje prepojenie so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Príprava knihy si vyžiadala viac než štyri roky a množstvo rozhovorov. Životopis je zaplnený anekdotami o jeho hrubosti a akútnom nedostatku sebauvedomenia, nehovoriac o obrovskom množstve ľúbostných afér, všíma si BBC News.
Parížsky novinár Peter Allen, jeden zo zdrojov tejto knihy, tvrdí, že mnohé z Andrewových problémov odzrkadľujú jeho „pokrivený charakter“. „Celý život mal všetky možné výsady, pričom preukazoval veľmi slabý úsudok a dostával sa do veľmi kompromitujúcich situácií,“ vyhlásil novinár.
„Táto kniha zrejme spečatila osud Andrewa, ak niekedy dúfal, že bude oficiálne znovu prijatý do kráľovskej rodiny,“ hovorí kráľovská komentátorka Pauline Maclaranová. „Myslím si, že verejnosť bude chcieť vidieť jasné kroky zo strany kráľa, najmä teraz, keď sa opäť preberajú Andrewove väzby na Epsteina,“ dodala.
Kniha tiež nastoľuje niekoľko hlbších otázok o tom, čo sa skrýva za charakterom princa Andrewa. Existujú náznaky, že ide o osamelú a izolovanú postavu, posadnutú sexom, ale oveľa slabšiu vo vzťahoch, píše BBC News.
Princ však preukázal odvahu, keď pilotoval vrtuľníky vo vojne o Falklandy, a zapísal sa do pamäti ako človek, ktorý bol ochotný „angažovať sa“ v tomto vypätom období na začiatku 80. rokov.
Kniha sa už teraz nachádza na popredných miestach rebríčka bestsellerov. Kráľovský komentátor Richard Palmer tvrdí, že nová publikácia nastoľuje zložité aktuálne otázky.
Princ Andrew, vojvoda z Yorku (narodený 19. februára 1960), je tretie dieťa a druhý syn zosnulej kráľovnej Alžbety II. a nebohého princa Philipa, vojvodu z Edinburghu. V rokoch 1986-1996 bol ženatý so Sarah Fergusonovou. Majú spolu dve dcéry - princeznú Beatrice a princeznú Eugenie.
